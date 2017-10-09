بالفيديو والصور فرحة السكندريين بتأهل مصر الى مونديال روسيا

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شهدت شوارع محافظة الإسكندرية فرحة عارمة بفوز منتخب مصر الوطنى على منتخب الكونغو بهدفين لهدف فى الجولة قبل الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018 .

وامتلأت شوارع المدينة بالجماهير المصرية من كل الفئات حاملين الأعلام والدفوف والطبول فرحاً بالنصر الذي جاء بعد وقت عصيب عاشته جماهير الشعب المصرى.

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وكانت مصر كلها تنتظر بطاقة التأهل للبطولة الاكبر والاشهر فى كرة القدم منذ 27 عاماً كون المنتخب لم يصل إلى نهائيات كأس العالم منذ بطولة 1990 بإيطاليا .

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وجاءت مجريات اللقاء على غير المتوقع فلم يكن المنتخب الكونغولى صيداً سهلاً لأحفاد الفراعنة، كما تنبأ كثيرون حيث ظهر لاعبو الكونغو بشكل دفاعى قوى طوال مجريات الشوط الأول، حاول خلالها لاعبو منتخبنا الوطنى الهجوم على مرمى الكونغو إلا ان الحظ لم يحالفهم، وضاعت الكثير من الهجمات التي كانت قاب قوسين او ادنى من احراز الهدف الاول.

وفى الشوط الثانى بدأ المنتخب الوطنى بشكل ضاغط على الخصم بكل خطوطه فى ظل قلة من الهجمات المرتدة على مرمى الحارس المخضرم “عصام الحضرى”، وفى الدقيقة 62 أرسل لاعب ارسنال الانجليزي ومنتخبنا الوطني “محمد النني” أحد الكرات العرضية لتصل إلى المتألق دائما فى صفوف ليفربول الإنجليزى ” محمد صلاح” ليذهب مسرعاً نحو مرمى الفريق العنيد ويحرز أولى أهداف منتخبنا الوطنى .

وحاول المدير الفني لمنتخبنا المصرى “كوبر” إغلاق خطوط فريقنا القومي من خلال تغيير خطة اللعب وإجراء تغييرات، حاول خلال هذا الوقت الفريق الكونغولى أن يبادر ببعض الهجمات وقابلها عدد من الهجمات الخطرة للاعبي منتخبنا ، الا ان هذا الهجوم الكاسح لم ينتج عنه إلا هدف فى مرماه فى الدقيقة 87 .

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بات حينها حلم المصريين يقترب من أن يتحول إلى كابوس، حتى أعلن الحكم الرابع للمباراة عن احتساب خمس دقائق وقت إضافي، حاول خلالها لاعبو

فريقنا الهجوم لإدراك هدف الفوز والتمسك بحلم الوصول للمونديال مرة أخرى، حتى جاءت الدقيقة 93 واحتسبت لمصر ضربة جزاء بعد عرضية خطيرة من اللاعب “أحمد حجازى” حاول “محمود تريزيجيه” أن يوجهها نحو مرمى الخصم ولكن المدافع الكونغولي كان له رأى آخر حين عرقل “تريزيجه” و يحتسب الحكم ضربة جزاء سددها “محمد صلاح” على شمال حارس الكونغو، ويعلن حينها وصول مصر إلى مونديال روسيا 2018 .

أهدى “صلاح” الفرحة للمصريين ليخرجوا إلى الشوارع معلنين عن فرحتهم الغامرة بالتأهل إلى المونديال الذى طال انتظاره دون النظر إلى نتيجة الجولة الأخيرة أمام غانا فى كوماسي يوم الرابع من نوفمبر القادم .