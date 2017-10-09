مرتضى منصور يصدم الجميع بتعليقه على “محمد صلاح”

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قام السيد المستشار مرتضى منصور، والذي يعمل حاليا فى منصب رئيس نادي الزمالك، بالتعليق على فوز الفريق الوطني اليوم والتأهل إلى فعاليات كأس العالم بروسيا 2018 القادمة، حيث ورد أنه قد هنأ منصور فى البداية شعب مصر والعرب بفوز المنتخب المصري الكبير بالإضافة إلى تأهله بعد كل هذه الأعوام إلى كأس العالم بعد أن تمكن أبناء منتخب مصر من الفوز الساحق على منتخب الكونغو فى المباراة الصعبة التى أقيمت مساء اليوم على أرضية استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

ورد في تصريحات السيد مرتضي منصور والتي قد وردت خلال لقائه الإعلامي والذي قد أذاعه على شاشة قناة “DMC Sport”، حيث تم بثه فى برنامج المقصورة الرياضي، وقد وصف مرتضي اللاعب العملاق محمد صلاح محبوب الجماهير الكروية في كل مكان بأنه موهبة.

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أكد مرتضي منصور في تصريحاته الإعلامية على أن اللاعب المميز محمد صلاح قد جاء كلاعب من أجل أن ينضم إلى صفوف الزمالك الكبيرة ولكنه أبدى أسفه على عدم حدوث ذلك حيث قال: “للأسف الشديد محمد صلاح جه فعلاً لنادي الزمالك قبل كدا”، وأكمل قائلاً: “وممدوح عباس مشاة”، وعن السبب في هذا القرار قال: “عشان رجلى معوجه”، وتابع مرتضي منصور حديثه قائلاً: “تخيل دى حاجة غير طبيعية”.

من جهة أخرى أضاف المستشار مرتضي منصور في تصريحاته قائلاً: “مصر النهاردة كسبت غصب عن كوبر”، وعن السبب قال “بسبب دعاء ملايين من المصريين”، وقد ذكر ايضًا الكابتن شحاتة قائلاً: “كابتن حسن شحاته لو موجود فى الاستديو يأيدني فى الكلام دا بالضبط”، بينما أكمل تصريحاته: “عنده لاعب زى تريزيجه مينفعش يقعد برا دا نزل قلب الماتش”، أما بالنسبة إلى الخطة الموضوعة لهذا اللقاء المصيري قال: “الخطة التي لعب بيها كوبر هى اللى طمعت الكونغو فينا”.

جدير بالذكر أن مرتضي منصور قد علق في تصريحاته الإعلامية مازحًأ: “كنت بقول يا رب نوصل كاس العالم عشان ننسى جول مجدى عبد الغنى اللى بيزلنا بيه”، وقد ختم رئيس نادي الزمالك حواره قائلاً: “كل التحية للجمهور اللى حضر انهاردا وشجع المنتخب”.

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