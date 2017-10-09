موعد مباراة سوريا وأستراليا يوم الثلاثاء 10-10-2017 في إياب الملحق الأسيوي المؤهل إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة سوريا وأستراليا في إياب الملحق الأسيوي المؤهل إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب سوريا الشقيق ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب أستراليا في مباراة نارية بين الطرفين في يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الأسترالية سيدني، وذلك في إطار إياب الملحق الأسيوي المؤهل إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة سوريا وأستراليا:-

سوف تُقام المباراة الحاسمة بين منتخب سوريا ومُضيفه منتخب أستراليا في يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الأسترالية سيدني، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأستراليا:-

ستكون المباراة الحاسمة بين منتخب سوريا ومُضيفه منتخب أستراليا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة سوريا وأستراليا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.

أخر تحضيرات سوريا وأستراليا للمباراة:-

سيدخل منتخب سوريا المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني أيمن حكيم عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل ضمان تأهله إلي الملحق النهائي المؤهل إلي المونديال المقبل في روسيا، ولعل نتيجة التعادل بهدف لمثله في موقعة الذهاب تمنح المنتخب السوري خياراً أخر من أجل التأهل في حالة فشله في تحقيق الفوز وذلك الخيار هو التعادل بأي نتيجة أكثر من هدف لمثله.

أما منتخب أستراليا فيكفيه التعادل السلبي بدون أهداف فقط من أجل التأهل، ولكن المنتخب الأسترالي لن يكتفي بذلك بكل تأكيد وسيبحث عن الفوز هو الآخر وخاصة وأنه يخوض المواجهة على أرضه ووسط دعم كبير من جماهيره.

مشوار منتخب سوريا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

أوزبكستان 1-0 سوريا

سوريا 0-0 كوريا الجنوبية

الصين 0-1 سوريا

قطر 1-0 سوريا

سوريا 0-0 إيران

سوريا 1-0 أوزبكستان

كوريا الجنوبية 1-0 سوريا

سوريا 2-2 الصين

سوريا 3-1 قطر

إيران 2-2 سوريا

مشوار منتخب أستراليا في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-