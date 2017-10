“نائب الزمالك” تكريم الرئيس للمنتخب أكبر رسالة على أن مصر دولة بطولات

Advertisements

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نائب رئيس نادي الزمالك المستشار “أحمد جلال إبراهيم” حيث صرح عن عزم نادي الزمالك على تكريم لاعبي المنتخب الوطني المصري بعد التأهل إلى بطولة كأس العالم لعام 2018 المقرر إقامته في الدولة الروسية.

وصرح المستشار “أحمد جلال إبراهيم” قائلا “كنت متأكداً من الصعود رغم تسجيل الكونغو الديمقراطية هدف التعاون في الدقائق الأخيرة، كان من الصعب أن تعود هذه الجماهير إلى منازلها في حالة حزن”.

كما أضاف المستشار “أحمد جلال إبراهيم” قائلا “رأيت الحزن على وجه الجماهير بعد التعادل، ولكنني كنت واثقاً أننا سنفوز، وأن الله سيكرمنا من أجل الجماهير”.

وأوضح المستشار “أحمد جلال إبراهيم” أن ما قام به رئيس جمهورية مصر العربية “عبدالفتاح السيسي” من تكريم لاعبي المنتخب الوطني في صباح اليوم التاسع من شهر أكتوبر الحالي 2017 هو أكبر “رسالة” على أن جمهورية مصر العربية دولة إنجازات كبيرة وبطولات عظيمة.

والجدير بالذكر أن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” قد استقبل اليوم المنتخب الوطني المصري بعد تأهله مساء أمس في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018، حيث استقبل الرئيس المصري لاعبي المنتخب الوطني المصري في “قاعة المؤتمرات”، ووجه الرئيس المصري الشكر إلى المنتخب الوطني المصري وخصوصا إلى اللاعب “محمد صلاح” الذي أحرز هدفي المباراة، وقال “أسجل احترامي وتقديري لكل الفريق، الجميع سعيد بما فعلتوه، كل شيء جيد يسعد كل المصريين، والمصريين من حقهم أن يفرحوا”.

كما وجه الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” شكره إلى المدير الفني للمنتخب الوطني “هيكتور كوبر”، ووصفه “بالمدرب العظيم”، وأعرب عن ذلك الرئيس المصري بقوله “thank you very much.

وختم الرئيس المصري لقاءه مع المنتخب الوطني قائلا “إن شاء الله في الكأس تقوموا بإمتاعنا وإسعادنا أكثر من ذلك بكثير”، ثم قام بمصافحة جميع لاعبي المنتخب الوطني لاعبين وإداريين وفنيين.

فوز المنتخب الوطني المصري أمام منتخب الكونغو الديمقراطية أمس في استاد برج العرب بالإسكندرية خلف فرحة عارمة لجميع المصريين بجميع محافظات الجمهورية لتشهد مصر ليلة من أروع الليالي الاحتفالية بمناسبة حصول المنتخب الوطني المصري على بطاقة تأهل لمونديال 2018.

