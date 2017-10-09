موعد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 يوم الثلاثاء 10-10-2017 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

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موعد مباراة البوسنة والهرسك وإستونيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب البوسنة والهرسك ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب إستونيا يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة البوسنة والهرسك وإستونيا:-

سوف تُقام مباراة البوسنة والهرسك وإستونيا في يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة البوسنة والهرسك وإستونيا:-

ستكون مباراة البوسنة والهرسك وإستونيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب البوسنة والهرسك لمباراته أمام منتخب إستونيا:-

سيدخل منتخب البوسنة والهرسك المواجهة عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإبقاء على حظوظه في الظفر بالمركز الثاني والتأهل إلي الملحق النهائي للقارة الأوروبية وإن كان ذلك الأمر يحتاج إلي معجزة في زمن لم تعد فيه المعجزة موجودة، حيث يحتاج المنتخب البوسني إلي الفوز وفي الوقت ذاته خسارة منتخب اليونان أو تعادله في العاصمة اليونانية أثينا أمام منتخب قبرص وهو الأمر الذي يبدو في غاية الصعوبة.

ويتواجد منتخب البوسنة والهرسك في الوقت الحالي في المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثامنة ويمتلك في رصيده 14 نقطة، فيما يتواجد منتخب اليونان في المركز الثاني ويمتلك في رصيده 16 نقطة.

مشوار منتخب البوسنة والهرسك في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

البوسنة والهرسك 5-0 إستونيا

بلجيكا 4-0 البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك 2-0 قبرص

اليونان 1-1 البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك 5-0 جبل طارق

البوسنة والهرسك 0-0 اليونان

قبرص 3-2 البوسنة والهرسك

جبل طارق 0-4 البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك 3-4 بلجيكا

مشوار منتخب إستونيا في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-