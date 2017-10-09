موعد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 يوم الثلاثاء 10-10-2017 والقنوات الناقلة للتصفيات الأوروبية

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موعد مباراة اليونان وجبل طارق في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب اليونان لإستقبال نظيره منتخب جبل طارق في مباراة حاسمة يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة اليونان وجبل طارق:-

سوف تُقام مباراة اليونان وجبل طارق في يوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة اليونان وجبل طارق:-

ستكون مباراة اليونان وجبل طارق منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب اليونان لمباراته أمام منتخب جبل طارق:-

سيدخل منتخب اليونان المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل حسم تأهله إلي الملحق النهائي للقارة الأوروبية عن طريق الحفاظ على مركزه الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة، وربما ما يُعطي المنتخب اليوناني أفضلية كبيرة للغاية في هذه المباراة أنها ستكون على أرضه ووسط دعم كبير من جماهيره.

ويتواجد منتخب اليونان في الوقت الحالي في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثامنة ويمتلك في رصيده 16 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه ملاحقه المباشر منتخب البوسنة والهرسك في المركز الثالث والذي يمتلك في رصيده 14 نقطة.

مشوار منتخب اليونان في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

جبل طارق 1-4 اليونان

اليونان 2-0 قبرص

إستونيا 0-2 اليونان

اليونان 1-1 البوسنة والهرسك

بلجيكا 1-1 اليونان

البوسنة والهرسك 0-0 اليونان

اليونان 0-0 إستونيا

اليونان 1-2 بلجيكا

قبرص 1-2 اليونان

مشوار منتخب جبل طارق في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-