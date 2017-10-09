“مترو” انتماء صلاح لمنتخب بلاده ظهر في المباراة من تركيز وروح عالية

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إشادة الصحيفة الإنجليزية “مترو” باللاعب المصري المميزة الدولي “محمد صلاح” هو أيضا لاعب في نادي “ليفربول” البريطاني بعدما قاد المنتخب الوطني المصري إلى التأهل إلى بطولة كأس العالم المقامة في روسيا خلال عام 2018.

وصرحت صحيفة “مترو” خلال تصريح صحفي ورد بها “انتماء صلاح لمنتخب بلاده ظهر خلال المباراة حيث لعب بتركيز كامل وروح عالية، وظهر حبه لمنتخب بلاده” كما أشار التقرير الصحفي أيضا “بعض اللاعبين يلعبون بشكل أفضل من أنديتهم ولا يكونون بكامل تركيزهم مع منتخبات بلادهم، بعكس صلاح الذي تألق وظهر بشكل رائع مع منتخب مصر ولعب بعاطفة كبيرة وأظهر انتماءه لبلده”.

Advertisements

والجدير بالذكر أن اللاعب المصري “محمد صلاح حامد غالي طه” من مواليد الخامس عشر من شهر يونيو عام 1992، وهو لاعب كرة قدم مصري دولي يلعب في الجناح الأيمن للنادي البريطاني “ليفربول” ويعد من أهم اللاعبين في العالم العربي والقارة الإفريقية، كما حصل على جائز أفضل لاعب عربي حيث فاز بجائزة “غلوب سوكر” في عام 2016، وجائزة أفضل لاعب صاعد في قارة إفريقيا في عام 2012، وتم اختياره أيضا ضمن فريق العام في قارة إفريقيا في عام 2016، وحصل على جائزة “فضل لاعب” في الدوري السويسري خلال عام 2013.

كذلك حصل اللاعب “محمد صلاح” على جائزة أفضل لاعب في “نادي روما” خلال موسم 2015/ 2016، كما تم ترشيحه لجائزة “أفضل لاعب إفريقي” خلال عام 2016، ولكنه لم يحصل على الجائزة، وهو أغلى لاعب في العالم العربي والقارة الإفريقية حيث كانت قيمة احترافه في نادي “ليفربول” حوالي اثنين وأربعين مليون يورو.

بدء اللاعب “محمد صلاح” بداية مسيرته الكروية ضمن صفوف الناشئين في “نادي المقاولون العرب” حتى تم صعوده إلى الفريق الأول ثم اتجه إلى الاحتراف الخارجي في قارة أوروبا، حيث تم انضمامه إلى العديد من أندية أوروبا مثل “نادي تشيلسي” البريطاني، و”نادي فيورنتينا” الإيطالي، وكذلك نادي “روما” الإيطالي، ونادي “بازل” السويسري، وحاليا محترف في “نادي ليفربول” البريطاني، وأصبح اللاعب محط أنظار من الجميع بعد تألقه في مباراة المنتخب الوطني المصري التي أقيمت أمس أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

أقرا المزيد “ليفربول” يعلن هدفي “محمد صلاح” يصعد بمصر إلى كأس العالم