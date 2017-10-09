“نيبل معلول” ألف مليون مبروك للشعب المصري التأهل لكأس العالم وعقبالنا يارب

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تابع موقع مصر 365 التهنئة التي وجهها المدير الفني للمنتخب التونسي “نبيل معلول” إلى المنتخب الوطني المصري، حيث وجه المدرب الفني للمنتخب التونسي التهنئة إلى المنتخب الوطني المصري بسبب تأهله إلى كأس العالم المقام في الدولة الروسية خلال عام 2018، بعد فوزه في المباراة التي أقيمت مساء أمس في تمام الساعة السابعة في استاد برج العرب ضد منتخب الكونغو حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ليعلن تأهل المنتخب الوطني المصري إلى مونديال روسيا 2018.

وتمنى المدير الفني لمنتخب تونس أن يحلق المنتخب التونسي بالمنتخب المصري ليضمن تأهله إلى بطولة كأس العالم المقامة في روسيا خلال عام 2018.

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وصرح “نبيل معلول” عبر حسابه الشخصي على “موقع التواصل الاجتماعي تويتر” قائلا “ألف مليون مبروك للشعب المصري تأهل منتخب الفراعنة إلى كأس العالم وعقبالنا يا رب”.

والجدير بالذكر أن المنتخب التونسي وضع قدمه في طريقه إلى التأهل إلى مونديال 2018 المقرر إقامته في روسيا بعد ما فاز على منتخب غينيا بأربع أهداف مقابل هدف واحد خلال المباراة التي جمعت بينها في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى المؤهلة إلى كأس العالم لعام 2018.

وفاز المنتخب التونسي على نظيره الغيني بأربع أهداف مقابل هدف واحدة بعدما تقدم المنتخب الغيني بهدف تم إحرازه اللاعب “نابي كيتا” في الدقيقة السابعة والثلاثين بعدها تعادل المنتخب التونسي بهدف اللاعب “يوسف المساكني” في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي في الشوط الأول، وأضاف “يوسف المساكني” الهدف الثاني لصالح المنتخب التونسي في الدقيقة الرابعة والسبعين، ثم سجل اللاعب “محمد أمين بن عمر” الهدف الثالث لصالح المنتخب التونسي في الدقيقة الثالثة والثمانين قبل أن يعود “يوسف المساكني” ويسجل الهدف الثالث والرابع لصالح المنتخب التونسي في الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي من عمر المباراة، ليرتفع بهذا الفوز رصيد المنتخب التونسي إلى ثلاثة عشر نقطة ويتصدر ترتيب مجموعته فيما توقف رصيد المنتخب الغيني عند ثلاث نقاط فقط.

وأنهى المنتخب الغيني مباراته أمام المنتخب التونسي بعشرة لاعبين فقط بعدما تم طرد اللاعب “نابي كيتا” في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي من عمر المباراة.

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