موعد مباراة البرازيل وتشيلي يوم الأربعاء 11-10-2017 في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب البرازيل بضيفه منتخب تشيلي في مباراة نارية من العيار الثقيل بين الطرفين في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أليانز بمدينة ساو باولو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر والآخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة البرازيل وتشيلي:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين منتخب البرازيل وضيفه منتخب تشيلي في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أليانز بمدينة ساو باولو، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتشيلي:-

ستكون المباراة المرتقبة بين منتخب البرازيل وضيفه منتخب تشيلي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة البرازيل وتشيلي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق علي محمد علي.

أخر تحضيرات البرازيل وتشيلي للمباراة:-

سيدخل المنتخب البرازيلي المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني تيتي عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك على الرغم من أنه قد ضمن تأهله بشكل رسمي إلي المونديال في وقت سابق من عمر التصفيات، ولكن ذلك لن يمنعه بكل تأكيد من البحث عن إنتصار أخير في مشواره في التصفيات من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة وخاصة وأنه سيلعب على أرضه.

أما منتخب تشيلي فلن ينفعه أي شئ من أجل التأهل بأقدامه سوى تحقيق الفوز، وإلا سيكون عليه الإنتظار في حالة الخسارة لنتائج بقية المنتخبات المنافسة وهي منتخبات كولومبيا وبيرو والباراغواي والأرجنتين.

مشوار منتخب البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-