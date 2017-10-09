موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور يوم الأربعاء 11-10-2017 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب الأرجنتين ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب الإكوادور في مباراة حاسمة ومصيرية في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الإكوادورية كويتو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر والآخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور:-

سوف تُقام المباراة الحاسمةوالمصيرية بين منتخب الأرجنتين ومُضيفه منتخب الإكوادور في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الإكوادورية كويتو، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والإكوادور:-

ستكون المباراة الحاسمة والمصيرية بين منتخب الأرجنتين ومُضيفه منتخب الإكوادور منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة الأرجنتين والإكوادور تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي.

أخر تحضيرات الأرجنتين والإكوادور للمباراة:-

سيدخل منتخب الأرجنتين المواجهة تحت قيادة مدربه الوطني خورخي سامباولي عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، ومن ثم إنتظار تعثر بقية المنتخبات المنافسة على مقاعد المونديال والتي تسبقه على صعيد جدول ترتيب التصفيات، حتى يضمن بالتالي مقعد له في المونديال المقبل على الأراضي الروسية حتى لو كان ذلك من بوابة الملحق.

ولكن الأمر يبدو معقداً للغاية بالنسبة لمنتخب التانغو فقبل أن ينتظر تعثر بقية المنتخبات يجب عليه أن يفوز على منتخب الإكوادور العنيد في عقر داره، وعلى الرغم من أن منتخب الإكوادور فقد كامل حظوظه في التأهل للمونديال إلا أنه سيبحث عن الفوز من أجل إسعاد جماهيره وإنهاء التصفيات بشكل مشرف.

مشوار منتخب الأرجنتين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الأرجنتين 0-2 الإكوادور

الباراغواي 0-0 الأرجنتين

الأرجنتين 1-1 البرازيل

كولومبيا 0-1 الأرجنتين

تشيلي 1-2 الأرجنتين

الأرجنتين 2-0 بوليفيا

الأرجنتين 1-0 الأوروغواي

فينزويلا 2-2 الأرجنتين

بيرو 2-2 الأرجنتين

الأرجنتين 0-1 الباراغواي

البرازيل 3-0 الأرجنتين

الأرجنتين 3-0 كولومبيا

الأرجنتين 1-0 تشيلي

بوليفيا 2-0 الأرجنتين

الأوروغواي 0-0 الأرجنتين

الأرجنتين 1-1 فينزويلا

الأرجنتين 0-0 بيرو

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