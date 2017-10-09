موعد مباراة بيرو وكولومبيا يوم الأربعاء 11-10-2017 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيرو وكولومبيا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يصطدم منتخب بيرو بضيفه منتخب كولومبيا في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ناسيونال دي ليمار في العاصمة البيروفية ليما، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر والآخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة بيرو وكولومبيا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين منتخب بيرو ومنتخب كولومبيا في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ناسيونال دي ليما في العاصمة البيروفية ليما، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بيرو وكولومبيا:-

ستكون المباراة المرتقبة بين منتخب بيرو وضيفه منتخب كولومبيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة بيرو وكولومبيا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق محمد بركات.

مشوار منتخب بيرو في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

كولومبيا 2-0 بيرو

بيرو 3-4 تشيلي

بيرو 1-0 الباراغواي

البرازيل 3-0 بيرو

بيرو 2-2 فينزويلا

الأوروغواي 1-0 بيرو

بوليفيا 0-3 بيرو

بيرو 2-1 الإكوادور

بيرو 2-2 الأرجنتين

تشيلي 2-1 بيرو

الباراغواي 1-4 بيرو

بيرو 0-2 البرازيل

فينزويلا 2-2 بيرو

بيرو 2-1 الأوروغواي

بيرو 2-1 بوليفيا

الإكوادور 1-2 بيرو

الأرجنتين 0-0 بيرو

مشوار منتخب كولومبيا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

كولومبيا 2-0 بيرو

الأوروغواي 3-0 كولومبيا

تشيلي 1-1 كولومبيا

كولومبيا 0-1 الأرجنتين

بوليفيا 2-3 كولومبيا

كولومبيا 3-1 الإكوادور

كولومبيا 2-0 فينزويلا

البرازيل 2-1 كولومبيا

الباراغواي 0-1 كولومبيا

كولومبيا 2-2 الأوروغواي

كولومبيا 0-0 تشيلي

الأرجنتين 3-0 كولومبيا

كولومبيا 1-0 بوليفيا

الإكوادور 0-2 كولومبيا

فينزويلا 0-0 كولومبيا

كولومبيا 1-1 البرازيل

كولومبيا 1-2 الباراغواي

ترتيب بيرو وكولومبيا في التصفيات الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

المركز الرابع: منتخب كولومبيا ولديه 26 نقطة حققها من 7 إنتصارات و5 تعادلات و5 هزائم

المركز الخامس: منتخب بيرو ولديه 25 نقطة حققها من 7 إنتصارات و4 تعادلات و6 هزائم

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