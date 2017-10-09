صلاح يعتذر عن قبول هدية ممدوح عباس، وعباس يجازي قرية صلاح بدلا عنه

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تم الاعلان من قبل رئيس الزمالك السابق الكابتن ممدوح عباس على انه سوف يقوم بتخصيص مكافأة مالية من اجل قرية نجريج في المركز بسيون في محافظة الغربية، حيث أنها مسقط رأس نجم منتخب مصر محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم وفريق نادي ليفربول الذي يلعبن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والجدير بالذكر أن ممدوح عباس قد قام بالتصريح قائلا من خلال حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قام اللاعب المصري محمد صلاح بالاعتذار عن قبول هدية لم يكن لي رفضها أي شخص آخر، لذا قررت أن أجاز قريته بدلا منه”، وأكمل كلامه قائلا “لقد تحدثت خلال امس مع محمد صلاح وكانت هذه هي المرة الأولى التي أتحدث معه، وقد قمت برفض انضمام صلاح الى نادي الزمالك عندما كنت رئيسا، وأعتقد أنه يشكرني على هذا اليوم”

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وتجدر الاشارة الى ان اللاعب المصري محمد صلاح كان يلعب لفريق المقاولين العرب المصري، وقد تم رفضه من قبل الزمالك في اثناء ولاية ممدوح عباس، لكن كان لمحمد صلاح مستقبل غير متوقع ومشرف في الاحتراف في النوادي الأوروبية حيث لعب في اقوى الدوريات على مستوى العالم، وذلك في اثناء لعبه لنادي روما الايطالي، وايضا خلال لعبه في الدوري الانجليزي فكان في بداية احترافه يلعب لنادي تيلسي والان صلاح من أهم نجوم نادي ليفربول الإنجليزي.

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استمر تصريح ممدوح عباس حيث قال وهو يتحدث عن اللاعب المصري محمد صلاح: “ما هذا الأدب؟ ما هذه الأخلاق؟ وما هذه الروح الرياضية المصرية الخالصة، أعتذر عن عدم قبول الهدية الذي أهدتها له، على الرغم من أنها هدية لم اكن أعتقد أن أحدا سوف يعتذر عنها”.

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ويذكر ان محمد صلاح قد قاد المنتخب الوطني المصري لكرة القدم إلى الفوز بهدفين مقابل هدف امام المنتخب الكونغولي لكرة القدم خلال المباراة التي تمت إقامتها فى استاد برج العرب بمدينة الاسكندرية، في تصفيات القارة الأفريقية لتصفيات كأس العالم 2018، الذي ستتم إقامته في روسيا، وقد تأهلت مصر لبطولة كأس العالم بعد 28 عاما سنة غياب عن البطولة.