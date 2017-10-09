موعد مباراة الأوروغواي وبوليفيا يوم الأربعاء 11-10-2017 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأوروغواي وبوليفيا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب الأوروغواي لإستقبال نظيره منتخب بوليفيا في مباراة حاسمة في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر والآخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة الأوروغواي وبوليفيا:-

سوف تُقام المباراة الحاسمة بين منتخب الأوروغواي وضيفه منتخب بوليفيا في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأوروغواي وبوليفيا:-

ستكون المباراة الحاسمة بين منتخب الأوروغواي وضيفه منتخب بوليفيا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة الأوروغواي وبوليفيا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق خالد الحدي.

مشوار منتخب الأوروغواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

بوليفيا 0-2 الأوروغواي

الأوروغواي 3-0 كولومبيا

الإكوادور 2-1 الأوروغواي

الأوروغواي 3-0 تشيلي

البرازيل 2-2 الأوروغواي

الأوروغواي 1-0 بيرو

الأرجنتين 1-0 الأوروغواي

الأوروغواي 4-0 الباراغواي

الأوروغواي 3-0 فينزويلا

كولومبيا 2-2 الأوروغواي

الأوروغواي 2-1 الإكوادور

تشيلي 3-1 الأوروغواي

الأوروغواي 1-4 البرازيل

بيرو 2-1 الأوروغواي

الأوروغواي 0-0 الأرجنتين

الباراغواي 1-2 الأوروغواي

فينزويلا 0-0 الأوروغواي

مشوار منتخب بوليفيا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

بوليفيا 0-2 الأوروغواي

الإكوادور 2-0 بوليفيا

بوليفيا 4-2 فينزويلا

الباراغواي 2-1 بوليفيا

بوليفيا 2-3 كولومبيا

الأرجنتين 2-0 بوليفيا

بوليفيا 0-3 بيرو

تشيلي 3-0 بوليفيا

البرازيل 5-0 بوليفيا

بوليفيا 2-2 الإكوادور

فينزويلا 5-0 بوليفيا

بوليفيا 1-0 الباراغواي

كولومبيا 1-0 بوليفيا

بوليفيا 2-0 الأرجنتين

بيرو 2-1 بوليفيا

بوليفيا 1-0 تشيلي

بوليفيا 0-0 البرازيل

ترتيب الأوروغواي وبوليفيا في التصفيات الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

المركز الثاني: منتخب الأوروغواي ولديه 28 نقطة حققها من 8 إنتصارات و4 تعادلات و5 هزائم

المركز التاسع: منتخب بوليفيا ولديه 14 نقطة فقط حتى الآن حققها من 4 إنتصارات وتعادلين و11 هزيمة

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