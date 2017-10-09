موعد مباراة الباراغواي وفينزويلا يوم الأربعاء 11-10-2017 في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الباراغواي وفينزويلا في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يستعد منتخب الباراغواي لإستقبال نظيره منتخب فينزويلا في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر والآخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018م.

موعد مباراة الباراغواي وفينزويلا:-

سوف تُقام مباراة الباراغواي وفينزويلا في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الباراغواي وفينزويلا:-

ستكون مباراة الباراغواي وفينزويلا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية، على أن يتم نقل مباراة الباراغواي وفينزويلا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة بصوت المعلق خالد الغول.

مشوار منتخب الباراغواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

فينزويلا 0-1 الباراغواي

الباراغواي 0-0 الأرجنتين

بيرو 1-0 الباراغواي

الباراغواي 2-1 بوليفيا

الإكوادور 2-2 الباراغواي

الباراغواي 2-2 البرازيل

الباراغواي 2-1 تشيلي

الأوروغواي 4-0 الباراغواي

الباراغواي 0-1 كولومبيا

الأرجنتين 0-1 الباراغواي

الباراغواي 1-4 بيرو

بوليفيا 1-0 الباراغواي

الباراغواي 2-1 الإكوادور

البرازيل 3-0 الباراغواي

تشيلي 0-3 الباراغواي

الباراغواي 1-2 الأوروغواي

كولومبيا 1-2 الباراغواي

مشوار منتخب فينزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

فينزويلا 0-1 الباراغواي

البرازيل 3-1 فينزويلا

بوليفيا 4-2 فينزويلا

فينزويلا 1-3 الإكوادور

بيرو 2-2 الإكوادور

فينزويلا 1-4 تشيلي

كولومبيا 2-0 فينزويلا

فينزويلا 2-2 الأرجنتين

الأوروغواي 3-0 فينزويلا

فينزويلا 0-2 البرازيل

فينزويلا 5-0 بوليفيا

الإكوادور 3-0 فينزويلا

فينزويلا 2-2 بيرو

تشيلي 3-1 فينزويلا

فينزويلا 0-0 كولومبيا

الأرجنتين 1-1 فينزويلا

فينزويلا 0-0 الأوروغواي

ترتيب الباراغواي وفينزويلا في التصفيات الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

المركز السابع: منتخب الباراغواي ولديه 24 نقطة حققها من 7 إنتصارات و3 تعادلات و7 هزائم وسجل 19 هدفاً وإستقبلت شباكه 24 هدفاً

المركز العاشر والآخير: منتخب فينزويلا ولديه 9 نقاط فقط حتى هذه اللحظة من عمر التصفيات والتي حققها من إنتصار وحيد فقط في مقابل سقوطه في 6 تعادلات و10 هزائم وسجل 18 هدفاً وإستقبلت شباكه 35 هدفاً

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