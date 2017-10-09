موعد مباريات تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 يوم الأربعاء 11-10-2017 والقنوات الناقلة للتصفيات

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موعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وترينيداد وتوباغو في تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب ترينيداد وتوباغو في مباراة حاسمة ومصيرية في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وترينيداد وتوباغو:-

سوف تُقام المباراة الحاسمة بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومُضيفه منتخب ترينيداد وتوباغو في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية وترينيداد وتوباغو:-

ستكون المباراة المرتقبة والحاسمة بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ومُضيفه منتخب ترينيداد وتوباغو منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للمباراة:-

سيدخل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة مدربه الوطني بروس أرينا عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على مركزه الثالث حالياً في جدول ترتيب التصفيات حتى يضمن تأهله بشكل مباشر إلي مونديال روسيا المقبل والإبتعاد أيضاً عن الملحق النهائي.

مشوار منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في التصفيات الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الولايات المتحدة الأمريكية 1-2 المكسيك

كوستاريكا 4-0 الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية 6-0 الهندوراس

بنما 1-1 الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية 2-0 ترينيداد وتوباغو

المكسيك 1-1 الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية 0-2 كوستاريكا

الهندوراس 1-1 الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية 4-0 بنما

مشوار منتخب ترينيداد وتوباغو في التصفيات الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-