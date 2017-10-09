“أبو هشيمة” يصرح قناة “on sport” تسعى لنقل مباريات المنتخب في كأس العالم

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال الشهير “أحمد أبو هشيمة” حيث صرح أن فرحة مشجعي المنتخب الوطني المصري وتأهله إلى مونديال 2018 التي ستقام في الدولة الروسية فرحة كبيرة جداَّ، وأشار أن الهدف من إذاعة مباراة المنتخب الوطني المصري ضد منتخب الكونغو في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لعام 2018 المقام في روسيا كان الهدف منها إسعاد المصريين جميعا، حيث أشار أن الساحرة المستديرة تعد هامة جداَّ بالنسبة لجميع المصريين وترفع من روحهم المعنوية بدرجة كبيرة.

وتابع “أحمد أبو هشيمة” قائلا “كنا بحاجة إلى هذه الفرحة بجانب الإنجازات التي تتم على أرض الواقع التي يلمسها البعض، ولا يلمسها البعض الأخر، ولكن في النهاية كانت فرحة كبيرة لجموع المصريين”.

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وأعلن رجل الأعمال المصري الشهير “أحمد أبو هشيمة” أن قناة “onsport” الفضائية ستنقل جميع مباريات المنتخب الوطني المصري الودية ، بالإضافة إلى تصريحه أنه هناك محاولات للعمل على نقل مباريات المنتخب الوطني المصري التي ستقام في إطار كأس العالم لعام 2018، وأضاف أنه حتى الوقت الجاري لم يتم حسم الأمر حول إذاعة مباريات المنتخب الوطني المصري خلال كأس العالم.

وواصل “أحمد أبو هشيمة حديثه قائلا “أن جميع القنوات المصرية تعمل من أجل الوطن بعض النظر عن اسم القناة، ولكن الجميع يسعى في النهاية إلى إسعاد الشعب”.

وأوضح “أحمد أبو هشيمة” أن البعثات التي ستسافر مع المنتخب الوطني المصري إلى روسيا، أكد لهم أن تكلفة الإقامة في الفنادق المقاومة في الدولة الروسية “باهظة الثمن” وخصوصا الفنادق ذات الخمس نجوم.

والجدير الذكر أن المنتخب الوطني المصري قد حصل على بطاقة تأهله إلى مونديال كأس العالم 2018 المقامة في الدولة الروسية بعد فوزه على منتخب الكونغو في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية أمس، حيث نجح في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وأحرز هدفي المباراة اللاعب المصري “محمد صلاح” بحماسة الشديد الذي برهن عن انتمائه إلى منتخب الساجدين ليمنح المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى مونديال 2018 المقام في الدولة الروسية.

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