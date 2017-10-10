موعد مباريات تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 يوم الأربعاء 11-10-2017 والقنوات الناقلة للتصفيات

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موعد مباراة المكسيك والهندوراس في تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب المكسيك ضيفاً ثقيلاً على نظيره منتخب الهندوراس في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

موعد مباراة المكسيك والهندوراس:-

سوف تُقام مباراة المكسيك والهندوراس في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة المكسيك والهندوراس:-

ستكون مباراة المكسيك والهندوراس منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب المكسيك للمباراة:-

سيدخل منتخب المكسيك المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك على الرغم من أنه قد ضمن تأهله مسبقاً إلي المونديال المقبل في روسيا، ولكن ذلك لن يمنعه بكل تأكيد ختام مشواره في التصفيات الحالية بطريقة جيدة للغاية عن طريق تحقيق الإنتصار من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة وإثبات أحقيته للجميع بتأهله كمتصدراً للتصفيات.

وفي الوقت ذاته أيضاً من أجل التحضير بشكل مثالي للمونديال المقبل والذي سينطلق في شهر يونيو من العام المقبل 2018، علماً بأن المنتخب المكسيكي تمكن من حصد 21 نقطة حتى الآن بعد مرور 9 جولات من عمر المرحلة النهائية التصفيات.

مشوار منتخب المكسيك في التصفيات الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الولايات المتحدة الأمريكية 1-2 المكسيك

بنما 0-0 المكسيك

المكسيك 2-0 كوستاريكا

ترينيداد وتوباغو 0-1 المكسيك

المكسيك 3-0 الهندوراس

المكسيك 1-1 الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك 1-0 بنما

كوستاريكا 1-1 المكسيك

المكسيك 3-1 ترينيداد وتوباغو

مشوار منتخب الهندوراس في التصفيات الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الهندوراس 0-1 بنما

الهندوراس 3-1 ترينيداد وتوباغو

الولايات المتحدة الأمريكية 6-0 الهندوراس

الهندوراس 1-1 كوستاريكا

المكسيك 3-0 الهندوراس

بنما 2-2 الهندوراس

ترينيداد وتوباغو 1-2 الهندوراس

الهندوراس 1-1 الولايات المتحدة الأمريكية

كوستاريكا 1-1 الهندوراس

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