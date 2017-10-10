الحضري يعلن اعتزاله دولياً بعد تأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم

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أعلن عصام الحضري حارس منتخب مصر اعتزاله اللعب دوليا عقب المشاركة مع الفراعنة في كأس العالم 2018 في روسيا حتى هي اللحظة التي كان ينتظرها من حوالي 28 سنة للالتحاق بكأس العالم، وأراد عدم الاعتزال دوليا إلى أن تتأهل مصر لكأس العالم روسيا 2018، ومن المعروف أن عصام الحضري أكبر لاعب سناً شارك في مباراة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية.

و قال الحضري: “حققت الحلم أخيرا، ما كنت أبحث عنه طوال 20 عاما وصلت له بالتأهل لكأس العالم، ومن المعروف ايضا عصام الحضرى حاليا وقع مع نادي التعاون السعودي في عام ٢٠١٧ كأول محترف يلعب حارس مرمى في الدوري السعودي.

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وتابع “قررت الاعتزال دوليا بعد المشاركة في كأس العالم، ما حققته مع منتخب مصر يشرفني”، وأكمل “استشرت عائلتي واتخذنا القرار سويا بعد مباراة الكونغو”، وتابع قائلاً: لا أعرف حتى الآن إذا كان القرار سيكون اعتزاله دوليا فقط أم لا.

ويعتبر الحضري أفضل حراس المرمى في تاريخ مصر وحصل على لقب أفضل حارس مرمى في ثلاث بطولات أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2006 وكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2008 وكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010 المنتخب الوطني المنتخب الوطني بعدما تصدى لركلتي جزاء بعدما تعادل المنتخب المصري سلبيا مع منتخب كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2006.

وحصل المنتخب المصري بعد ذلك على كأس الأمم الأفريقية لذلك العام. كما كان لأدائه البطولة والرجولة في أمم غانا 2008 وهي البطولة الأصعب أبلغ الأثر في حصول منتخب مصر على البطولة وحصول الحضرى على أفضل حارس مرمى في تلك البطولة.

وأتم الحضري الحديث مازحا من يعرف ربما تتلقى عرضا أوروبيا بعد كأس العالم ,

وبعد الفوز العظيم الذي حدث في مباراة مصر والكونغو تصبح علي اللاعبين حمل كبير علي أكتافهم وهو الصعود إلى كأس العالم والفوز بية، وسوف يقوموا باقصي تدريبات وحصولهم علي لياقة بدنية عالية لمواكبة هذا الحدث العظيم وهو مونديال روسيا 2018.