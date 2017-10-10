موعد مباريات تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 يوم الأربعاء 11-10-2017 والقنوات الناقلة للتصفيات

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موعد مباراة كوستاريكا وبنما في تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، يحل منتخب كوستاريكا ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب بنما في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018م.

موعد مباراة كوستاريكا وبنما:-

سوف تُقام مباراة كوستاريكا وبنما في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والثانية صباحاً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة كوستاريكا وبنما:-

ستكون مباراة كوستاريكا وبنما منقولة حصرياً على شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وهي المالكة لحقوق نقل تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م على الأراضي الروسية.

أخر تحضيرات منتخب كوستاريكا للمباراة:-

سيدخل منتخب كوستاريكا المواجهة عازماً على إنهاء مشواره في التصفيات بأفضل طريقة ممكنة من خلال تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك على الرغم من أنه قد ضمن تأهله بشكل رسمي ومباشر إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية في الجولة الماضية من عمر التصفيات، ولكن ذلك لن يمنعه بكل تأكيد من البحث عن إنهاء مشواره في التصفيات بفوز سوف يُسعد جماهيره كثيراً ويؤكد على أحقيته في بلوغ المونديال.

وعلى صعيد جدول ترتيب التصفيات يتواجد منتخب كوستاريكا في الوقت الحالي في المركز الثاني في الترتيب ويمتلك في رصيده 16 نقطة، فيما يتواجد منتخب بنما في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 10 نقاط مما يعني أنه لديه حظوظ كبيرة للغاية من أجل التأهل للمونديال حتى وإن كان ذلك من بوابة الملحق النهائي.

مشوار منتخب كوستاريكا في التصفيات الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

ترينيداد وتوباغو 0-2 كوستاريكا

كوستاريكا 4-0 الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك 2-0 كوستاريكا

الهندوراس 1-1 كوستاريكا

كوستاريكا 0-0 بنما

كوستاريكا 2-0 ترينيداد وتوباغو

الولايات المتحدة الأمريكية 0-2 كوستاريكا

كوستاريكا 1-1 المكسيك

كوستاريكا 1-1 الهندوراس

مشوار منتخب بنما في التصفيات الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-