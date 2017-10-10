موعد مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء 11-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري المصري

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موعد مباراة الداخلية والرجاء في الدوري المصري الممتاز، يستعد فريق الداخلية لإستقبال نظيره فريق الرجاء يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب كلية الشرطة بالعباسية في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الداخلية والرجاء:-

سوف تُقام مباراة الداخلية والرجاء في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الداخلية والرجاء:-

ستكون مباراة الداخلية والرجاء منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة الفضائية، إضافة إلي قناة أون سبورت الفضائية وقناة دي إم سي سبورتس الفضائية.

أخر تحضيرات الداخلية والرجاء للمباراة:-

سيدخل فريق الداخلية المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل التقدم أكثر على مستوى جدول ترتيب الدوري المصري والإبتعاد بصورة أكبر عن منطقة الخطر خوفاً من الدخول في الصراع مُبكراً على تفادي الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية المصري، أما فريق الرجاء فلا يبدو حتى هذه اللحظة أنه قادراً على التأقلم مع أجواء الدوري المصري الممتاز بعد صعوده من الدرجة الثانية في نهاية الموسم الماضي.

حيث لم يتمكن فريق الرجاء من تحقيق أي إنتصار حتى الآن وتعرض للخسارة في 3 مباريات على التوالي، وربما كانت الحصيلة لترتفع إلي 4 لولا تأجيل لقائه مع حامل اللقب في أخر موسمين فريق الأهلي، مما يُحتم على فريق الرجاء ضرورة أن ينتفض في الفترة المقبلة من أجل تفادي العودة من جديد إلي دوري الدرجة الثانية المصري ولا شك أن تأهل المنتخب الوطني إلي المونديال سوف يُعطي جميع لاعبي الدوري المصري شحنة معنوية كبيرة من أجل التواجد رفقة المنتخب على أرض روسيا.

مشوار فريق الداخلية في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

الداخلية 1-1 بتروجيت

الزمالك 3-0 الداخلية

الداخلية 1-2 طلائع الجيش

الداخلية 2-1 مصر المقاصة

مشوار فريق الرجاء في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-