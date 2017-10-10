موعد مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء 11-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري المصري

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موعد مباراة سموحة وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز، يصطدم فريق سموحة بضيفه فريق بتروجيت في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الأسكندرية بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة سموحة وبتروجيت:-

سوف تُقام مباراة سموحة وبتروجيت في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الأسكندرية بمدينة الأسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة سموحة وبتروجيت:-

ستكون مباراة سموحة وبتروجيت منقولة حصرياً على العديد من القنوات المصرية الفضائية، وهي قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت وقناة دي إم سي سبورتس.

أخر تحضيرات سموحة وبتروجيت للمباراة:-

سيدخل فريق سموحة المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإنقضاض على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز ولو بشكل مؤقت لحين إنتهاء جميع مباريات الجولة، إلا أن ذلك الأمر سوف يُشكل له دافعاً قوياً وكبيراً في هذه المباراة الصعبة أمام فريق عنيد مثل فريق بتروجيت، والذي يرغب بدوره في الظفر بالنقاط الثلاث بأي وسيلة ممكنة من أجل التقدم أكثر على مستوى الترتيب والإبتعاد أكثر عن منطقة الخطر.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور 4 جولات من عمر المسابقة يتواجد فريق سموحة في الوقت الحالي في المركز الخامس في الترتيب ويمتلك في رصيده 8 نقاط، مما يؤكد على أن الفريق السكندري لديه هدف واضح وكبير في الموسم الحالي وهو إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار حتى يضمن مقعده في العام بعد المقبل في إحدى المسابقات الأفريقية.

أما فريق بتروجيت فيتواجد في الوقت الحالي في المركز التاسع في الترتيب ويمتلك في رصيده 5 نقاط، أي أن الفارق بينه وبين فريق سموحة هو 3 نقاط فقط مما سيُزيد كثيراً من إثارة المباراة بين الطرفين.

مشوار فريق سموحة في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

إنبي 1-1 سموحة

سموحة 2-0 طنطا

سموحة 1-1 النصر

وادي دجلة 0-1 سموحة

مشوار فريق بتروجيت في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-