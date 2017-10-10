موعد مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء 11-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري المصري

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موعد مباراة وادي دجلة والنصر في الدوري المصري الممتاز، يستعد فريق وادي دجلة لإستقبال نظيره فريق النصر في مباراة سهلة نسبياً لأصحاب الأرض في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة وادي دجلة والنصر:-

سوف تُقام مباراة وادي دجلة والنصر في يوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة وادي دجلة والنصر:-

ستكون مباراة وادي دجلة والنصر منقولة حصرياً على العديد من القنوات المصرية الفضائية، وهي قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت وقناة دي إم سي سبورتس.

أخر تحضيرات وادي دجلة والنصر للمباراة:-

سيدخل فريق وادي دجلة المواجهة تحت قيادة مدربه الواعد أحمد حسام ميدو عازماً على تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الإبتعاد أكثر عن منطقة الخطر في ترتيب الدوري المصري الممتاز، والتي جائت بعد إنطلاقته السيئة للغاية في الموسم الحالي بعدما تعرض إلي 3 هزائم في مقابل إنتصاره في مباراة واحدة فقط.

أما فريق النصر فحاله تبدو أسوء تماماً بعدما تعرض للخسارة في لقائين وسقط في فخ التعادل في لقائين، مما يؤكد بدوره على أن الفريق مازال غير قادر على التكيف مع أجواء الدوري المصري الممتاز وبالتالي فإن هبوطه مع نهاية الموسم إن حدث لن يكون مفاجئاً لأي أحد.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز يتواجد فريق وادي دجلة في الوقت الحالي في المركز الثالث عشر ويمتلك في رصيده 3 نقاط، بينما يتواجد فريق النصر في المركز الرابع عشر ويمتلك في رصيده نقطتين مما يُزيد كثيراً من أهمية المباراة بينهما.

مشوار فريق وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

المصري البورسعيدي 1-0 وادي دجلة

وادي دجلة 2-1 إنبي

طنطا 3-1 وادي دجلة

وادي دجلة 0-1 سموحة

مشوار فريق النصر في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-