موعد مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 12-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري المصري

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موعد مباراة المقاولون العرب والأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز، يحل فريق المقاولون العرب ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره الصاعد حديثاً إلي دوري الأضواء فريق الأسيوطي سبورت في يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الأسيوطي بمدينة بني سويف، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة المقاولون العرب والأسيوطي سبورت:-

سوف تُقام مباراة المقاولون العرب والأسيوطي سبورت في يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الأسيوطي بمدينة بني سويف، وذلك في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة المقاولون العرب والأسيوطي سبورت:-

ستكون مباراة المقاولون العرب والأسيوطي سبورت منقولة حصرياً على العديد من القنوات الفضائية المصرية، وهي قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت وقناة دي إم سي سبورتس.

أخر تحضيرات المقاولون العرب والأسيوطي سبورت للمباراة:-

سيدخل فريق المقاولون العرب المواجهة ولديه هدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وذلك من أجل الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز للأسبوع الخامس على التوالي في مفاجأة من العيار الثقيل لم يكن يتوقعها أي أحد منذ إنطلاقة الموسم الحالي، مما يُشكل للفريق دافعاً كبيراً من أجل مواصلة مشواره المتميز حتى هذه اللحظة في إنتظار حدوث أي تغيير.

أما فريق الأسيوطي فتُعد المباراة هامة للغاية بالنسبة له نظراً لرغبته في التقدم أكثر على مستوى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وخاصة وأن الفريق لا يُريد الهبوط من جديد والعودة إلي دوري الدرجة الثانية المصري.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز يتصدر فريق المقاولون العرب حالياً الترتيب ويمتلك في رصيده 10 نقاط، فيما يتواجد فريق الأسيوطي سبورت في المركز الحادي عشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط.

مشوار فريق المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

المقاولون العرب 3-0 الرجاء

الإسماعيلي 1-1 المقاولون العرب

المقاولون العرب 3-2 الإتحاد السكندري

النصر 1-2 المقاولون العرب

مشوار فريق الأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

الأسيوطي سبورت 1-1 مصر المقاصة

الرجاء 0-2 الأسيوطي سبورت

الأسيوطي سبورت 0-2 الإسماعيلي

الإتحاد السكندري 2-0 الأسيوطي سبورت

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