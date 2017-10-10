موعد مباراة المصري البورسعيدي ومصر المقاصة يوم الخميس 12-10-2017 في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة المصري البورسعيدي ومصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز، يصطدم فريق المصري البورسعيدي بضيفه فريق مصر المقاصة في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة المصري البورسعيدي ومصر المقاصة:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق المصري البورسعيدي وضيفه فريق مصر المقاصة في يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي ومصر المقاصة:-

ستكون المباراة المرتقبة بين فريق المصري البورسعيدي وضيفه فريق مصر المقاصة منقولة حصرياً على العديد من القنوات الفضائية المصرية، وهي قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت وقناة دي إم سي سبورتس.

أخر تحضيرات المصري البورسعيدي ومصر المقاصة للمباراة:-

سيدخل فريق المصري البورسعيدي المواجهة تحت قيادة مدربه حسام حسن عازماً على الإستمرار في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية التي حققها منذ إنطلاقة الموسم الحالي، وذلك من أجل المنافسة بقوة على صدارة ترتيب الدوري المصري والتي يبتعد عنها بفارق نقطة واحدة فقط، أما فريق مصر المقاصة وتحت قيادة مدربه الواعد مؤمن سليمان فيرغب في مصالحة جماهيره الغاضبة عقب الإنطلاقة الكارثية له في الموسم الحالي والتي جعلته متواجداً في المركز قبل الآخير في ترتيب الدوري ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط حتى هذه اللحظة.

مشوار فريق المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

المصري البورسعيدي 1-0 وادي دجلة

بتروجيت 0-1 المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي 1-2 الزمالك

طلائع الجيش 0-4 المصري البورسعيدي

مشوار فريق مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

الأسيوطي سبورت 1-1 مصر المقاصة

مصر المقاصة – الأهلي تم تأجيلها إلي يوم 30 من شهر أكتوبر الحالي بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الإنتاج الحربي 1-0 مصر المقاصة

الداخلية 2-1 مصر المقاصة

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