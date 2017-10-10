موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري يوم الخميس 12-10-2017 في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، يستعد حامل اللقب في أخر موسمين فريق الأهلي لإستقبال نظيره فريق الإتحاد السكندري في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018م.

موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق الإتحاد السكندري في يوم الخميس الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإتحاد السكندري:-

ستكون المباراة المرتقبة بين فريق الأهلي وضيفه فريق الإتحاد السكندري منقولة حصرياً على العديد من القنوات الفضائية المصرية، وهي قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت وقناة دي إم سي سبورتس.

أخر تحضيرات الأهلي والإتحاد السكندري للمباراة:-

سيدخل فريق الأهلي المواجهة تحت قيادة مدربه حسام البدري عازماً على حسم المباراة المرتقبة وتحقيق الإنتصار من أجل حصد النقاط الثلاث، وذلك من أجل الإرتقاء ولو قليلاً على مستوى ترتيب الدوري وخاصة في ظل المباريات الكثيرة المؤجلة للمارد الأحمر في ظل مشاركته الأفريقية والتي وصل عددها حتى الآن إلي 3 مباريات، علماً بأن هذه المباراة سوف تكون بمثابة أفضل تحضير ممكن لفريق الأهلي لموقعة إياب نصف النهائي أمام فريق النجم الساحلي التونسي.

مشوار فريق الأهلي في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

الأهلي 1-1 طلائع الجيش

مصر المقاصة – الأهلي تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي – الرجاء تم تأجيلها إلي اليوم السادس عشر من شهر أكتوبر الحالي بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الإسماعيلي – الأهلي تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

مشوار فريق الإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

الإتحاد السكندري 2-4 الإسماعيلي

النصر 2-3 الإتحاد السكندري

المقاولون العرب 3-2 الإتحاد السكندري

الإتحاد السكندري 2-0 الأسيوطي سبورت

التشكيلة المتوقعة لفريق الأهلي في المباراة:-

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – سعد الدين سمير – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – حسام عاشور – وليد سليمان -أحمد الشيخ – صالح جمعة

خط الهجوم: وليد أزارو

تدريبات فريق الأهلي تحضيراً للمباراة:-

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