موعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي يوم الجمعة 13-10-2017 في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز، يحل فريق الإسماعيلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق الإنتاج الحربي في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق الإسماعيلي ومُضيفه فريق الإنتاج الحربي في يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة إلا ربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي:-

ستكون المباراة المرتقبة بين فريق الإسماعيلي ومُضيفه فريق الإنتاج الحربي منقولة حصرياً على العديد من القنوات الفضائية المصرية، وهي قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت وقناة دي إم سي سبورتس.

أخر تحضيرات الإسماعيلي والإنتاج الحربي للمباراة:-

سيدخل فريق الإسماعيلي المواجهة باحثاً عن حصد النقاط الثلاث ولا شئ غير ذلك، وذلك من أجل التقدم أكثر على مستوى الترتيب والدخول في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز، أو على الأقل الدخول في الصراع وبقوة على المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأفريقية سواء كانت مسابقة دوري أبطال أفريقيا أو مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

أما فريق الإنتاج الحربي فسوف يسعى هو الآخر للإستمرار في إنطلاقته القوية في الموسم الحالي، وذلك من أجل إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار حتى يضمن مقعد له في إحدى المسابقات الأفريقية، ويحتل فريق الإنتاج الحربي حالياً المركز الرابع في الترتيب ويمتلك في رصيده 8 نقاط فيما يحتل فريق الإسماعيلي المركز السادس ويمتلك في رصيده 7 نقاط.

مشوار فريق الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

الإتحاد السكندري 2-4 الإسماعيلي

الإسماعيلي 1-1 المقاولون العرب

الأسيوطي سبورت 0-2 الإسماعيلي

الإسماعيلي – الأهلي تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

مشوار فريق الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-