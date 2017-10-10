موعد مباراة الزمالك وطنطا يوم الجمعة 13-10-2017 في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وطنطا في الدوري المصري الممتاز، يحل فريق الزمالك ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق طنطا في يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب المحلة بمدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الزمالك وطنطا:-

سوف تُقام مباراة الزمالك وطنطا في يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب المحلة بمدينة المحلة الكبرى، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطنطا:-

سوف تكون مباراة الزمالك وطنطا منقولة حصرياً على العديد من القنوات الفضائية المصرية، وهي قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت وقناة دي إم سي سبورتس.

أخر تحضيرات الزمالك وطنطا للمباراة:-

سيدخل فريق الزمالك المواجهة تحت قيادة مدربه المونتينيغري نيبوشا عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب سقوط الفريق في فخ التعادل السلبي بدون أهداف في لقائه الماضي أمام فريق إنبي قبيل فترة التوقف الدولي الماضية، ولكن فريق الزمالك يُدرك الآن أنه لا يوجد أمامه أي خيارات أخرى سوى تحقيق الإنتصارات ولا مجال لتضييع المزيد من النقاط في حالة أراد المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري.

أما على الجانب الآخر فتبدو نتائج فريق طنطا متباينة منذ إنطلاقة الموسم الحالي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفريق يتواجد حالياً في منتصف جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وتحديداً في المركز الثامن في الترتيب ويمتلك في رصيده 5 نقاط، بينما يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث في الترتيب ويمتلك في رصيده 8 نقاط أي أنه لا يفصله سوى نقطتين فقط عن المتصدر فريق المقاولون العرب مما سيُشكل حافزاً قوياً أمام فريق الزمالك من أجل الإنقضاض على الصدارة وخاصة في حالة تعثر المتصدر ووصيفه في هذه الجولة.

مشوار فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

الإنتاج الحربي 1-1 الزمالك

الزمالك 3-0 الداخلية

المصري البورسعيدي 1-2 الزمالك

الزمالك 0-0 إنبي

مشوار فريق طنطا في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

طنطا 0-0 النصر

سموحة 2-0 طنطا

طنطا 3-1 وادي دجلة

بتروجيت 1-1 طنطا

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