مرتضى منصور  غاضب من تصريح مكافأة المليون ونصف لكل لاعب

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صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غضبه الشديد بعد معرفته بمكافأة المليون ونصف جنيه لكل لاعب, بعد تأهل من نهائيات كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب دام 28 عاما بعد تأهل مصر إلى كأس العالم بعد فوزها ضد الكونغو بهدفين مقابل هدف و اتمنى مرتضى منصور ان يكون هذا الاعلان غير صحيح

وصرح مساء أمس الاثنين قائلا : “أتمنى أن يكون هذا الأمر مجرد إشاعة”، وتابع قائلاً: “لأن هناك شباب في مصر يبحثون عن كُشك صغير حتى يكون مصدر رزقهم”، وأكمل حديثه: “وأعتقد أن مبلغ المليون ونصف المليون جنيه كبير جدًا للاعب كرة القدم”.

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وخلال حديثه مع قناة الحدث اليوم: “من الواجب أن يذهب هذا المبلغ إلى الجنود أو الضباط من الجيش والشرطة”، وعن السبب وراء ذلك قال: “الذي يحمون من مصر من الإرهاب على الدولة، لأنهم يؤدون واجبهم مثل لاعبي منتخب مصر”.

وطلب منصور من مروجي الاشاعات إذا كانت من الدولة أو الاتحاد أن يبطلوا استفزاز للشعب المصري حيث ذكر أن أقل لاعب يتقاضى 4 مليون جنيه وذكر أن اللاعب مصطفى فتحي يتقاضى طبقا للعقد الموقع 12 مليون جنيه في السعودية .

وخلال حديثه وصفه” مرتضي منصور” رئيس نادى الزمالك وصفة للمدرب” كوبر” المدير الفني لمنتخب مصر وأطلق عليه لقب” المدير الفاشل “وطالب الاتحاد الكرة بموجب إقالته وعليهم أن يتعاقد مع مدير فني جديد ليقود اللعيبه في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا, و اضاف ايضا انه لا يرى في مصر مدرب فني مناسب لقيادة المنتخب في نهائيات كأس العالم.

ووصف المصريين أن لديهم عاطفة حيث توضح على اللاعبين من حيث الحب و الكره، و طلب من المدير أن يريه وجه الاعتبار الثلاثي باسم مرسي وأحمد جمعة ومحمد اشرف ان يكون لهم دور في المنتخب .

وفي الختام وجه الشكر إلى ” حسام البدري” وايضا من المدير الفني الحالي للزمالك، واعرب ايضا عن مدربي الأندية في الدوري المصري و الدوريات العالمية واوضح انهم يدربون اللعيبه تدريبا متميزا ويعتمدون على تدريبهم رياضيا ونفسيا مشيرا الى ان مدرب المنتخب “كوبر” يختار فقط