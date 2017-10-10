موعد مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 13-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري المصري

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موعد مباراة إنبي وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، يصطدم فريق إنبي بضيفه فريق طلائع الجيش في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة إنبي وطلائع الجيش:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق إنبي وضيفه فريق طلائع الجيش في يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب بتروسبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إنبي وطلائع الجيش:-

ستكون المباراة المرتقبة بين فريق إنبي وضيفه فريق طلائع الجيش منقولة حصرياً على العديد من القنوات الفضائية المصرية، وهي قناة النيل للرياضة وقناة أون سبورت وقناة دي إم سبورتس.

أخر تحضيرات إنبي وطلائع الجيش للمباراة:-

سيدخل فريق إنبي المواجهة تحت قيادة مدربه طارق العشري عازماً على كتابة صفحة جديدة مع الموسم الحالي، وذلك عقب الإنطلاقة الكارثية له في الموسم بعدما تعرض للخسارة في لقائين وسقط في فخ التعادل في لقائين، مما جعل الفريق يتراجع كثيراً على مستوى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث أصبح يتواجد حالياً في المركز الخامس عشر في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى نقطتين فقط حتى الآن.

أما فريق طلائع الجيش فسوف يسعى إلي العودة من جديد إلي المسار الصحيح عقب خسارته الآخيرة القاسية على يد فريق المصري البورسعيدي، مما جعله يتواجد حالياً في المركز العاشر في الترتيب مع إمتلاكه في رصيده ل 5 نقاط، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات مجلس إدارة النادي وخاصة بعد المستوى المتميز الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي.

مشوار فريق إنبي في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

إنبي 1-1 سموحة

وادي دجلة 2-1 إنبي

إنبي 0-2 بتروجيت

الزمالك 0-0 إنبي

مشوار فريق طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

الأهلي 1-1 طلائع الجيش

طلائع الجيش 2-2 الإنتاج الحربي

الداخلية 1-2 طلائع الجيش

طلائع الجيش 0-4 المصري البورسعيدي

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