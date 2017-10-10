كوبرى يرد على تصدر هاشتاج أبو تريكة “ابو تريكة في كأس العالم اصبح شي مستحيل”

Advertisements

بعد فرحة الشعب المصري بفوز المنتخب المصري ضد الكونغو بهدفين مقابل هدف باستاد برج العرب بالإسكندرية، وجاءت الفرحة العارمة بس بتأهل منتخب مصر الي كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب 28 سنه، وتكتمل الفرحة علي الشعب المصرى تردد علي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ” تريكة في كأس العالم ” حيث تصدر قائمة الأكثر تداولاً عبر مواقع السوشيال ميديا.

وصرح المدير الفنى للمنتخب الوطنى ” كوبر” مؤخرًا عن الموقف النهائي المقرر لاختيار الكابتن محمد ابو تريكة ضمن أسماء الفراعنة فى مونديال روسيا 2018 في كأس العالم، ومن خلال اجتماع رئيس اتحاد الكرة ” هانى أبو ريدة ” مع المدير الفني للمنتخب “كوبر” أن رجوع الكابتن محمد ابو تريكة لاعب النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق الي مونديال روسيا 2018 شي مستحيل

Advertisements

مؤكدا ان ابوتريكة اعتزل الكرة منذ سنتين واكد ان لياقته الفنية والبدنية لا تؤهله للرجوع الي منتخب مصر في كأس العالم، موضحا ان محمد ابو تريكة رمز كبير في تاريخ الكرة المصرية ولديه إنجازات عظيمة مع المنتخب السابق، واشار الجمهور ان رجوع ابو تريكة ضمن صفوف اللاعبين في كاس العالم نوع من التكريم له حيث انه قدم كتير في تاريخ الكرة المصرية .

وفي موقف مشابهة لهذا الحدث، نجد ان الكابتن محمود الخطيب تعرض لموقف مماثل لهذا الحدث وطالبت الجماهير ايضا بعودته مونديال ايطاليا 90 وكذلك حصل لو مثل ما حدث للكابتن محمد أبو تريكة , حيث رفض المدير الفنى للمنتخب ” محمود الجوهري ” ذلك الطلب .

وطلب أيضا المنتخب الكاميروني مؤخرًا في تصريحاته الأسد العجوز” ميلا ” من أن يتم الاعتزال للعب فى الفترة الماضية مع المنتخب في المونديال، وأيضا ورد من جهة أخرى، أن المنتخب الأرجنتيني قد قام باستدعاء نجمه الأسطوري بكرة القدم والذي يطلق عليه اسم مارادونا من أجل أن يتم اللعب في ذات المونديال.

وعلي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” طالب المغردون من عدد من الدول بعودة اللاعب أبو تريكة للبساط الأخضر في كأس العالم، حيث قال وقال أحد المغردين فى تدوينته: “على خطى ميلا 90 و94 ومارادونا 94 “، وبخصوص ما يجري حاليا قال: “الجماهير المصرية تدشن حملة ضخمة”، وعن السبب ورائها قال: لإعادة النجم الكبير محمد أبوتريكة من الاعتزال ومشاركته في كأس العالم”.

ولكن علي الاخير اعترض المنتخب الفنى للمنتخب ورفض ضم بمشاركة أبو تريكة في مونديال روسيا 2018, وقال ان هذا الشي مستحيل، ومن المعروف أن المنتخب يبذل أقصى جهده للتأهل إلى كأس العالم مونديال روسيا 2018