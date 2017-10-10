جدول ترتيب مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي مونديال روسيا بعد الجولة الخامسة

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جدول ترتيب مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي مونديال روسيا 2018 م، شهدت الجولة الخامسة من المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م العديد من النتائج المثيرة على مدار 3 أيام سابقة، ولعل من أبرز هذه النتائج كان تأهل كلاً من منتخب مصر ومنتخب نيجيريا إلي المونديال المقبل.

نتائج الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

مالي 0-0 كوت ديفوار

جنوب أفريقيا 3-1 بوركينا فاسو

أوغندا 0-0 غانا

نيجيريا 1-0 زامبيا

الكاميرون 2-0 زامبيا

غينيا 1-4 تونس

ليبيا 1-2 جمهورية الكونغو الديمقراطية

الرأس الأخضر 0-2 السنغال

المغرب 3-0 الغابون

مصر 2-1 الكونغو

جدول ترتيب المجموعة الأولى:-

المركز الأول: منتخب تونس ولديه 13 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادل وحيد

المركز الثاني: منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية ولديه 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارة وحيدة

المركز الثالث: منتخب غينيا ولديه 3 نقاط حققها من إنتصار وحيد و4 هزائم

المركز الرابع: منتخب ليبيا ولديه 3 نقاط حققها من إنتصار وحيد و4 هزائم

جدول ترتيب المجموعة الثانية:-

المركز الأول: منتخب نيجيريا ولديه 13 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادل وحيد

المركز الثاني: منتخب زامبيا ولديه 7 نقاط حققها من فوزين وتعادل وحيد وخسارتين

المركز الثالث: منتخب الكاميرون ولديه 6 نقاط حققها من إنتصار وحيد و3 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز الرابع: منتخب الجزائر ولديه نقطة واحدة فقط حققها من تعادل وحيد و4 هزائم

جدول ترتيب المجموعة الثالثة:-

المركز الأول: منتخب المغرب ولديه 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات

المركز الثاني: منتخب كوت ديفوار ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة

المركز الثالث: منتخب الغابون ولديه 5 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادلين وخسارتين

المركز الرابع: منتخب مالي ولديه 3 نقاط حققها من 3 تعادلات وخسارتين

جدول ترتيب المجموعة الرابعة:-

المركز الأول: منتخب السنغال ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين

المركز الثاني: منتخب بوركينا فاسو ولديه 6 نقاط حققها من إنتصار وحيد و3 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز الثالث: منتخب الرأس الأخضر ولديه 6 نقاط حققها من فوزين و3 هزائم

المركز الرابع: منتخب جنوب أفريقيا ولديه 4 نقاط حققها من إنتصار وحيد وتعادل وحيد وخسارتين

جدول ترتيب المجموعة الخامسة:-

المركز الأول: منتخب مصر ولديه 12 نقطة حققها من 4 إنتصارات وخسارة وحيدة

المركز الثاني: منتخب أوغندا ولديه 8 نقاط حققها من فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة

المركز الثالث: منتخب غانا ولديه 6 نقاط حققها من إنتصار وحيد و3 تعادلات وخسارة وحيدة

المركز الرابع: منتخب الكونغو ولديه نقطة واحدة فقط حققها من تعادل وحيد و4 هزائم