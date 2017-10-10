جدول ترتيب مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلي مونديال روسيا بعد الجولة العاشرة

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جدول ترتيب مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلي مونديال روسيا 2018 م، شهدت الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م العديد من النتائج والمباريات المثيرة، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.

نتائج الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الدنمارك 1-1 رومانيا

كازاخستان 1-1 أرمينيا

بولندا 4-2 مونتينيغرو

ليتوانيا 0-1 إنجلترا

سلوفاكيا 3-0 مالطا

سلوفينيا 2-2 إسكتلندا

جمهورية التشيك 5-0 سان مارينو

ألمانيا 5-1 أذربيجان

النرويج 1-0 إيرلندا الشمالية

مولدوفا 0-1 النمسا

صربيا 1-0 جورجيا

ويلز 0-1 جمهورية إيرلندا

ألبانيا 0-1 إيطاليا

مقدونيا 4-0 ليشتنشتاين

الكيان الصهيوني 0-1 إسبانيا

ترتيب المنتخبات المتأهلة عن المجموعة الثالثة:-

المركز الأول: منتخب ألمانيا ولديه 30 نقطة حققها من 10 إنتصارات متتالية في مقابل عدم تعرضه لأي تعادل أو هزيمة، كما سجل 43 هدفاً وإستقبلت شباكه 4 أهداف

المركز الثاني: منتخب إيرلندا الشمالية ولديه 19 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم، كما سجل 17 هدفاً وإستقبلت شباكه 6 أهداف

ترتيب المنتخبات المتأهلة عن المجموعة الرابعة:-

المركز الأول: منتخب صربيا ولديه 21 نقطة حققها من 6 إنتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، كما سجل 20 هدفاً وإستقبلت شباكه 10 أهداف

المركز الثاني: منتخب جمهورية إيرلندا ولديه 19 نقطة حققها من 5 إنتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، كما سجل 12 هدفاً وإستقبلت شباكه 6 أهداف

ترتيب المنتخبات المتأهلة عن المجموعة الخامسة:-

المركز الأول: منتخب بولندا ولديه 25 نقطة حققها من 8 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارة وحيدة، كما سجل 28 هدفاً وإستقبلت شباكه 14 هدفاً

المركز الثاني: منتخب الدنمارك ولديه 20 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادلين وخسارتين، كما سجل 20 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهداف

ترتيب المنتخبات المتأهلة عن المجموعة السادسة:-

المركز الأول: منتخب إنجلترا ولديه 26 نقطة حققها من 8 إنتصارات وتعادلين، كما سجل 18 هدفاً وإستقبلت شباكه 3 أهداف

المركز الثاني: منتخب سلوفاكيا ولديه 18 نقطة حققها من 6 إنتصارات و4 هزائم، كما سجل 17 هدفاً وإستقبلت شباكه 7 أهداف

ترتيب المنتخبات المتأهلة عن المجموعة السابعة:-

المركز الأول: منتخب إسبانيا ولديه 28 نقطة حققها من 9 إنتصارات وتعادل وحيد، كما سجل 36 هدفاً وإستقبلت شباكه 3 أهداف

المركز الثاني: منتخب إيطاليا ولديه 23 نقطة حققها من 7 إنتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، كما سجل 21 هدفاً وإستقبلت شباكه 8 أهدافه