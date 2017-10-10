جدول ترتيب مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلي مونديال روسيا بعد الجولة العاشرة

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جدول ترتيب مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلي مونديال روسيا 2018 م، شهدت الجولة العاشرة والآخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م العديد من النتائج والمباريات المثيرة، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم المجموعات الأولى والثانية والثامنة والتاسعة.

نتائج الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

فنلندا 2-2 تركيا

أوكرانيا 0-2 كرواتيا

أيسلندا 2-0 كوسوفو

فرنسا 2-1 بيلاروسيا

لوكسمبورغ 1-1 بلغاريا

هولندا 2-0 السويد

المجر 1-0 جزر الفارو

لاتفيا 4-0 أندورا

البرتغال 2-0 سويسرا

بلجيكا 4-0 قبرص

إستونيا 1-2 البوسنة والهرسك

اليونان 4-0 جبل طارق

ترتيب المنتخبات المتأهلة عن المجموعة الأولى:-

المركز الأول: منتخب فرنسا ولديه 23 نقطة حققها من 7 إنتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، كما سجل 18 هدفاً وفي المقابل إستقبلت شباكه 6 أهداف

المركز الثاني: منتخب السويد ولديه 19 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادل وحيد و3 هزائم، كما سجل 26 هدفاً وفي المقابل إستقبلت شباكه 9 أهداف

ترتيب المنتخبات المتأهلة عن المجموعة الثانية:-

المركز الأول: منتخب البرتغال ولديه 27 نقطة حققها من 9 إنتصارات وخسارة وحيدة فقط، كما سجل 32 هدفاً وفي المقابل إستقبلت شباكه 4 أهداف

المركز الثاني: منتخب سويسرا ولديه 27 نقطة حققها من 9 إنتصارات وخسارة وحيدة فقط، كما سجل 23 هدفاً وفي المقابل إستقبلت شباكه 7 أهداف

ترتيب المنتخبات المتأهلة عن المجموعة الثامنة:-

المركز الأول: منتخب بلجيكا ولديه 28 نقطة حققها من 9 إنتصارات وتعادل وحيد، كما سجل 43 هدفاً وفي المقابل إستقبلت شباكه 6 أهدافه

المركز الثاني: منتخب اليونان ولديه 19 نقطة حققها من 5 إنتصارات و4 تعادلات وخسارة وحيدة، كما سجل 17 هدفاً وفي المقابل إستقبلت شباكه 6 أهداف

ترتيب المنتخبات المتأهلة عن المجموعة التاسعة:-

المركز الأول: منتخب أيسلندا ولديه 22 نقطة حققها من 7 إنتصارات وتعادل وحيد وخسارتين، كما سجل 16 هدفاً وفي المقابل إستقبلت شباكه 7 أهداف

المركز الثاني: منتخب كرواتيا ولديه 20 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادلين وخسارتين، كما سجل 15 هدفاً وفي المقابل إستقبلت شباكه 4 أهداف

المنتخبات المتأهلة مباشرة إلي كأس العالم 2018:-

فرنسا

البرتغال

ألمانيا

صربيا

بولندا

إنجلترا

إسبانيا

بلجيكا

أيسلندا

المنتخبات المتأهلة إلي الملحق النهائي المؤهل إلي كأس العالم 2018:-

السويد

سويسرا

إيرلندا الشمالية

جمهورية إيرلندا

الدنمارك

إيطاليا

كرواتيا

اليونان