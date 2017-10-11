ملخص مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م

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ملخص مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018 م، تأهل منتخب الأرجنتين رسمياً وبشكل مباشر إلي مونديال روسيا المقبل عقب فوزه خارج أرضه على حساب مُضيفه منتخب الإكوادور بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الإكوادورية كويتو ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر والآخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م.

ملخص مباراة الأرجنتين والإكوادور:-

في شوط المباراة الأول ومنذ الدقيقة الأولى من عمر اللقاء فجر منتخب الإكوادور مفاجأة من العيار الثقيل حينما باغت ضيفه ونجح في تسجيل هدفه الأول في المباراة عبر لاعبه روماريو إيبارا عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات منتخب الأرجنتين والذي بدت عليه الصدمة قوية للغاية نظراً لسرعة الهدف، وعلى الرغم من ذلك إلا أن رد فعل الضيوف لم يتأخراً كثيراً فعند الدقيقة الثانية عشر تمكن منتخب التانغو من تعديل النتيجة وذلك عبر نجمه البرغوث ليونيل ميسي ليُشعل من أجواء المباراة من جديد.

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ولم يكتفِ منتخب الأرجنتين بذلك وعند الدقيقة العشرين تمكن ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده إثر إستغلاله خطأ دفاعي من جانب منتخب الإكوادور وسط فرحة عارمة من جانب الجماهير الأرجنتينية التي رافقت منتخب بلادها خارج أرضه، وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء بحث الطرفان عن إضافة المزيد من الأهداف ولكن كلاهما فشل في تحقيق ذلك لينتهي الشوط على وقع تقدم منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي شوط المباراة الثاني سعى منتخب الأرجنتين لحسم الأمور تماماً من خلال تسجيله للمزيد من الأهداف، وعند الدقيقة الثانية والستين نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق مبتغاه وذلك بعدما سجل له البرغوث ليونيل ميسي ثالث الأهداف لمنتخب بلاده والهاتريك الشخصي له بطريقة أكثر من رائعة حاسماً تأهل منتخب بلاده إلي المونديال بنسبة كبيرة للغاية.

لتمر بعدها الدقائق المتبقية من عمر المباراة دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة على وقع فوز المنتخب الأرجنتيني وتأهله رسمياً وبشكل مباشر إلي المونديال المقبل على الأراضي الروسية بعد عناء كبير طوال مشوار التصفيات الحالية.