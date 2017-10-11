اعتزال روبن قائد المنتخب الهولندى دوليا بعد خروجه من كأس العالم

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اعتزال روبن قائد المنتخب الهولندى دوليا ، صرح ” آريين روبن ” قائد المنتخب الهولندى اعتزاله اللعب الدولي نهائيا، ومساء أمس الثلاثاء 11 من أكتوبر لعام 2017 تم خروج منتخب ” الطواحين ” من نهائيات كأس العالم مونديال روسيا 2018 .

وخلال مباراة أمس الثلاثاء سجل آريين روبن هدفين ولكن هذا الفوز لم يؤهل منتخب الطواحين للفوز بنهائيات كأس العالم روسيا 2018 ، وذلك بسبب ان مجموعتهم حلت المحل الثالث . مما ادى الي خروجهم من نهائيات كاس العالم .

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وهى المرة الأولى التي يتغيب فيها منتخب هولندا عن المونديال كأس العالم روسيا 2018 بعد عام 2002 ، وايضا غاب منتخب الطواحين عن يورو 2016 نتيجة لغياب جيل عظماء الطواحين، ويذكر ان الكابتن روبين سجل خلال مبارياته 37 هدفا وصنع 29 آخرين خلال 96 مباراة، ومن المعروف ان كابتن روبن من مواليد 23 يناير 1984 وولد في مدينة بوديم الهولندية .

وبدأ مسيرته الكروية في عام 2000 مع نادي غرونينغين الهولندي ، واستمر اللعب في هذا المنتخب حتى عام 2002، وفي عام 2002 انتقل الي بي اس في ايندهوفن الهولندى واستمر معهم حتى عام 2004 وبعدها الى نادى تشيلسى الانجليزى ، وواصل مسيرته في الاحتراف

روبن لديه سرعة فائقة وامكانيات عالية في التسديد خارج منطقة الجزاء ، ولكن عنده مشكلة كبيرة وهى كثرة الإصابات لذلك أطلق عليه باللاعب الزجاجى، وانتقل إلى ريال مدريد وقد قاموا بشرائه بحوالي 24 مليون يورو

واستطاع تحقيق الدوري الأسباني في اول سنة لة مع الريال ،وبعد فترة انتقل الى نادى بايرن ميونيخ الألمانى مقابل 25 مليون يورو وتم ذلك في يوم 27/8/2009، روبن من اللاعبين المتميزين في تاريخ الكرة الهولندية ، ومقابل الهدف الذى أحرزه خلال آخر مباراة للمنتخب الهولندي، أعلن قرار اعتزاله دوليا عن المنتخب الهولندى .

وفي عام 2013 سجل هدفا رائعا في الدقيقة 89 من عمر اللقاء ضد بوروسيا، هدف لم يكن متوقع في هذه المباراة، ومع مرور الوقت يستمر في تحقيق الانجازات خلال مسيرته الكروية ويحقق الكثير من البطولات.

الي ان ينتهي المطاف ويقرر الاعتزال دوليا بعد احرازه هدفين في منتخب الهولندي، وقرر الاعتزال في يوم الثلاثاء 10/10/2018.