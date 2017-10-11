جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا بعد الجولة الآخيرة

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جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي مونديال روسيا 2018 م، شهدت الجولة الثامنة عشر والآخيرة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م العديد من النتائج والمباريات المثيرة، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع نتائج الجولة إضافة إلي جدول ترتيب التصفيات النهائي.

نتائج الجولة الثامنة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

الباراغواي 0-1 فينزويلا

البرازيل 3-0 تشيلي

الإكوادور 1-3 الأرجنتين

بيرو 1-1 كولومبيا

الأوروغواي 4-2 بوليفيا

جدول ترتيب التصفيات الحالية المؤهلة إلي كأس العالم 2018:-

المركز الأول: منتخب البرازيل ولديه 41 نقطة حققها من 12 إنتصار و5 تعادلات وخسارة وحيدة فقط، كما سجل 41 هدفاً وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 11 هدفاً

المركز الثاني: منتخب الأوروغواي ولديه 31 نقطة حققها من 9 إنتصارات و4 تعادلات و5 هزائم، كما سجل 32 هدفاً وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 20 هدفاً

المركز الثالث: منتخب الأرجنتين ولديه 28 نقطة حققها من 7 إنتصارات و7 تعادلات و4 هزائم، كما سجل 19 هدفاً وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 16 هدفاً

المركز الرابع: منتخب كولومبيا ولديه نقطة حققها من 7 إنتصارات و6 تعادلات و5 هزائم، كما سجل 21 هدفاً وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 19 هدفاً

المركز الخامس: منتخب بيرو ولديه 26 نقطة حققها من 7 إنتصارات و5 تعادلات و6 هزائم، كما سجل 27 هدفاً وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 26 هدفاً

المركز السادس: منتخب تشيلي ولديه 26 نقطة حققها من 8 إنتصارات وتعادلين و8 هزائم، كما سجل 26 هدفاً وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 27 هدفاً

المركز السابع: منتخب الباراغواي ولديه 24 نقطة حققها من 7 إنتصارات و3 تعادلات و8 هزائم، كما سجل 19 هدفاً وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 25 هدفاً

المركز الثامن: منتخب الإكوادور ولديه 20 نقطة حققها من 6 إنتصارات وتعادلين و10 هزائم، كما سجل 26 هدفاً وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 29 هدفاً

المركز التاسع: منتخب بوليفيا ولديه 14 نقطة حققها من 4 إنتصارات وتعادلين و12 هزيمة، كما سجل 16 هدفاً وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 38 هدفاً

المركز العاشر: منتخب فينزويلا ولديه 12 نقطة حققها من فوزين و6 تعادلات و10 هزائم، كما سجل 19 هدفاً وفي مقابل ذلك إستقبلت شباكه 35 هدفاً