كيف يستفيد النادي الأهلي من تأهل المنتخب إلى مونديال روسيا 2018؟

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بعد تأهل الفراعنة للمونديال روسيا 2018، وذلك بعد الفرح العارمة التي حلت على مصر بعد مباراة مصر و الكونغو والتي انتهت بفوز المنتخب المصري على الكونغو بهدفين مقابل هدف واحد ، وقد تم إحرازه من قبل اللاعب المحبوب إلى الجماهير المصريه و هو اللاعب الاسطوره محمد صلاح الذي كان يرتدي القميص رقم 11 .

يعتبر فريق النادي الأهلي من أكثر المستفيدين حيث أن التأهل لكأس العالم أعطاهم قوة ودفع وامل فى فوز كاس العالم، و سوف يتلقى فريق النادي الاهلي النجم الساحلي التونسي يوم 22 أكتوبر الجاري لخوض نهائيات دوري أبطال أفريقيا وأنهم علي استعداد لخوض دور نصف نهائي المنافس الافريقية.

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ويعتبر النادي الأهلي من الأندية الشعبية في مصر والتي تمتلك جماهيرية كبيره و سعدت بفوز المنتخب المصري والتأهل لمونديال روسيا 2018 بعد غياب دام 28 عام ، لم تكن فرحة تقتصر علي النادي الاهلي واحدة بل كانت على الشعب المصري باكمله .

و على أمل عودة الجماهير إلى الاستاد، ويعتبر النادي الأهلي من أكثر المستفيدين في عودة الجماهير الى الملعب حيث شهدت مباراة المنتخب المصري والكونغو التي أقيمت في استاد برج العرب بالإسكندرية وكان بها جماهير تشجع المنتخب المصري حتى وصل به الفوز إلى 2/ 1.

و بعد وصول المنتخب المصري إلى مونديال روسيا 2018 تردد كثير من الاخبار عن دراسة عودة المباريات إلى الاستاد القاهرة ، ويعتبر النادي الأهلي من أكثر مستفيدين من ذلك.

ومن ضمن تشكيل قائمة اللاعبين المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018 ، نجد أن النادي الأهلي يستحوذ على عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في منتخب و منهم حارس المرمى الكابتن شريف إكرامي و الكابتن رامي ربيعه و الكابتن سعد سمير و كابتن مؤمن زكريا و كابتن صالح جمعه و الكابتن عبد الله السعيد و الكابتن احمد فتحي والكابتن حسام عاشور، وذلك يعطيهم حافز لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا يوم 22 أكتوبر الجاري .

ومن خلال التأهل لمونديال روسيا 2018 حصل اللاعبين على مكافأة مالية قدرها مليون ونصف لكل لاعب وهذا يعتبر حافز أيضا لخوض مباراة النادي الاهلي والنجم الساحلي و الفوز بها من قبل النادي الأهلي، ومنح مجلس إدارة النادي الأهلي اللاعبين الدوليين بعد إمكانية وصوله لكأس العالم درع القلعة الحمراء إلى جانب جوائز عينيه ، وقد تم الحفله بقاعة فكري أباظة في مقر النادي بالجزيرة.