الكاف يعلن رسميًا عن موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في استاد برج العرب

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قام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم والذي يطلق عليه اسم الـ “كاف” بالكشف عن موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والتي تقرر أن تقام ضمن فعاليات لقاءات العودة في دور النصف النهائى من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا 2017، حيث قام الإتحاد الأفريقي بالإعلان عن موعد مشاهدة مباراة الاهلي المصري أمام النجم الساحلي بالإضافة إلى مكان المباراة.

ورد في تصريحات الكاف أنه قد تحدد أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت محافظة القاهرة، يوم الأحد الذي يوافق 22 من شهر أكتوبر الحالي، حيث يتم اللقاء المرتقب وتجتمع الأعين ومحبي كرة القدم بوه عام ومشجعي الفريقين بصفة خاصة نحو الفريقين الكبيرين لتنطلق صافرة الحكم معلنة عن بدء أحداث هذا اللقاء المتميز والهام فى ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

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جدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقى قد قام ايضًا بإخطار الناديين عن الموعد الرسمي للمواجهة القادمة لهما ببرج العرب وتوقيتها وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الصدد من أجل إتمام باقي استعداداتهم الكروية لكي يتمكنوا من المواجهة واستمرار تقدمهم نحو الهدف الأكبر للناديين في إطار مباريات ومنافسات كرة القدم المصرية.

من جهة أخرى، ورد أنه قد انتهت فعاليات منافسات لقاء فريق الأهلي المصري أمام فريق النجم الساحلي فى ظل منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا 2017 بفوز الفريق التونسى بعد أن تمكن اللاعبين من إحراز هدفين قويين فى شباك مرمي النادي الأهلي بينما لم يتمكن فريق الأهلي المصري إلا من أحراز هدف واحد في هذه المباراة والتي قد أقيمت على أرضية الملعب الأولمبى بمدينة سوسة.

ورد أن الفريقين يسعون في هذه الفترة إلى الإنتهاء من التجهيزات والخطط الموضوعة من أجل خوض هذا اللقاء الهام وكل منهم لن يتنازل عن الفوز بسهولة، حيث ورد أن الفريقين قد وعدوا ببذل قصارى جهدهم بشأن هذا اللقاء من أجل التمكن من الإستمرار فى هذه البطولة والصعود نحو الهدف منها.

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