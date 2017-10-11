موعد مباراة موناكو وليون يوم الجمعة 13-10-2017 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة موناكو وأولمبيك ليون في الدوري الفرنسي، يحل حامل اللقب في الموسم الماضي فريق موناكو ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أولمبيك ليون في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب بارك أويل بمدينة ليون، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة موناكو وأولمبيك ليون:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فريق موناكو ومُضيفه فريق أولمبيك ليون في يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب بارك أويل بمدينة ليون، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة موناكو وأولمبيك ليون:-

ستكون المباراة المرتقبة بين فريق موناكو ومُضيفه فريق أولمبيك ليون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الفرنسي، على أن يتم نقل مباراة موناكو وأولمبيك ليون تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 بصوت المعلق جواد بده.

أخر تحضيرات موناكو وأولمبيك ليون للمباراة:-

سيدخل فريق موناكو المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعدما كان فريق الإمارة قد سقط في فخ التعادل على أرضه في الجولة الماضية من عمر الدوري الفرنسي، ولكن ذلك لم يجعل الفارق بينه وبين المتصدر فريق باريس سان جيرمان سوى 3 نقاط.

أما فريق أولمبيك ليون فسوف يكون لديه هدف رئيسي في هذه المباراة وهو مصالحة جماهيره، وذلك بعدما فشل في تحقيق الإنتصار في أخر 3 مباريات في مشواره في الدوري ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إستقبلت شباكه في هذه المباريات 8 أهداف.

مشوار فريق موناكو في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

موناكو 3-2 تولوز

ديجون 1-4 موناكو

ميتز 0-1 موناكو

موناكو 6-1 أولمبيك مارسيليا

نيس 4-0 موناكو

موناكو 3-0 ستراسبورغ

ليل 0-4 موناكو

موناكو 1-1 مونبلييه

مشوار فريق أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي حتى الآن:-