موعد مباريات الدوري الألماني يوم الجمعة 13-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الألماني

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موعد مباراة شتوتغارت وكولن في الدوري الألماني، يستعد فريق شتوتغارت لإستقبال نظيره فريق كولن في مباراة في غاية الأهمية للطرفين يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية معلب ميرسيدس بينز أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة شتوتغارت وكولن:-

سوف تُقام مباراة شتوتغارت وكولن في يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ميرسيدس بينز أرينا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة شتوتغارت وكولن منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الألماني، على أن يتم نقل مباراة شتوتغارت وكولن تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة بصوت المعلق عبد القادر الشنيوني.

أخر تحضيرات شتوتغارت وكولن للمباراة:-

تُعتبر المباراة والنقاط الثلاث في غاية الأهمية بالنسبة لكلاً من الطرفين وخاصة فريق شتوتغارت، والذي يرغب بدوره في الهبوط من منطقة الخطر في البوندسليغا وذلك من أجل تفادي السيناريو الذي يمر به الفريق في السنوات القليلة الماضية، علماً بأن فريق شتوتغارت كان قد هبط إلي دوري الدرجة الثانية الألماني في نهاية الموسم قبل الماضي ولكنه نجح في العودة سريعاً إلي دوري الأضواء في الموسم الحالي.

أما فريق كولن فيبدو أنه يمر سيئة للغاية عكس ما كان يُقدمه الفريق في المواسم الماضية، ولعل أبرز دليل على تراجع مستوى الفريق هو أنه لم يتمكن حتى هذه اللحظة من حصد سوى نقطة واحدة فقط بعد مرور 7 جولات كاملة من عمر البوندسليغا، مما جعل فريق كولن يتواجد في قاع ترتيب الدوري وحيداً دون أي شريك.

مشوار فريق شتوتغارت في الدوري الألماني حتى الآن:-

هيرتا برلين 2-0 شتوتغارت

شتوتغارت 1-0 ماينز

شالكة 3-1 شتوتغارت

شتوتغارت 1-0 فولفسبورغ

بوروسيا مونشنغلادباخ 2-0 شتوتغارت

شتوتغارت 0-0 أوغسبورغ

أينتراخت فرانكفورت 2-1 شتوتغارت

مشوار فريق كولن في الدوري الألماني حتى الآن:-