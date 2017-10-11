موعد مباريات الدوري الإسباني يوم الجمعة 13-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإسباني

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موعد مباراة إسبانيول وليفانتي في الدوري الإسباني، يستعد فريق إسبانيول لإستقبال نظيره فريق ليفانتي في يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب كورنيا بإقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة إسبانيول وليفانتي:-

سوف تُقام مباراة إسبانيول وليفانتي في يوم الجمعة الموافق لليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب كورنيا بإقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة إسبانيول وليفانتي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة إسبانيول وليفانتي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق سوار الذهب.

أخر تحضيرات إسبانيول وليفانتي للمباراة:-

سيدخل فريق إسبانيول المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني الواعد كيكي سانشيز فلوريس عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعدما تعرض للخسارة في الجولة الماضية من عمر الليغا قبيل فترة التوقف الدولي مباشرة على يد حامل اللقب فريق ريال مدريد بهدفين مقابل لا شئ.

أما فريق ليفانتي فيرغب هو الآخر في الإستفاقة من عثراته الآخيرة بعدما تعرض للخسارة في أخر لقائين، مما جعله يتواجد في الوقت الحالي في المركز العاشر في ترتيب الليغا الإسبانية مع إمتلاكه في رصيده ل 9 نقاط، بينما يتواجد فريق إ‘سبانيول في المركز الرابع عشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 8 نقاط، وهو ما سيجعل المباراة بينهما في غاية الإثارة نظراً للفارق الضئيل بين الطرفين، علماً بأن هدف فريق إسبانيول الرئيسي في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على مقعد مؤهل إلي مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

مشوار فريق إسبانيول في الدوري الإسباني حتى الآن:-

إشبيلية 1-1 إسبانيول

إسبانيول 0-1 ليغانيس

برشلونة 5-0 إسبانيول

إسبانيول 2-1 سيلتا فيغو

فياريال 0-0 إسبانيول

إسبانيول 4-1 ديبورتيفو لاكورونيا

ريال مدريد 2-0 إسبانيول

مشوار فريق ليفانتي في الدوري الإسباني حتى الآن:-