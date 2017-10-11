العميد “احمد حسن” يعلق على دعوات الجماهير لعودة أبو تريكة “بالاوهام”

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بعد فوز منتخب مصر ضد الكونغو في مباراة من اهم المبارايات في تاريخ الكرة المصرية بهدفين مقابل هدف تأهل المنتخب المصري إلى مونديال روسيا 2018 ، وبعد الانتصار العظيم و لتكتمل الفرحة داخل الشعب المصرى طالب الجمهور برجوع ابو تريكة والتحاقة بكأس العالم روسيا 2018 وذلك كنوع من التكريم له، و تدوال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بطلب عودة الكابتن محمد ابو تريكة والتحاقة إلى مونديال روسيا 2018 ،وتزايد هاشتاج “تريكة في كأس العالم ” وذلك لحبهم الشديد للكابتن محمد أبو تريكة ورغبتهم في رؤيتهم له في كأس العالم.

وأشار الجمهور على أن رجوع ابو تريكة والالتحاق بكأس العالم وضمة ضمن صفوف اللاعبين في كأس العالم نوع من التكريم له حيث أنه قدم كتير في تاريخ الكرة المصرية، وعلق العميد احمد حسن خلال لقاء تلفزيوني قائلا : إن محبى كابتن ابو تريكة يتمنون رؤيتة في مونديال روسيا 2018 ورد عليهم أن وصول أبو تريكة إلى كأس العالم لا يمكن تحقيقه لأنه مجرد حلم.

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واضاف ايضا انه يوجد العديد من محبي كابتن ابو تريكة وكذلك يوجد المحبين لاحمد حسن وايضا لمحمود الخطيب وغيرهم، وأشار أحمد حسن أن الجمهور يريد رجوع اللعيبه الأقرب لقلبه ولكن لا يمكن تنفيذ ذلك الدعوات باعتبارها أوهام مجرد أحلام .

وردد وان احمد حسن ومحمد أبو تريكة اعتزاله الكرة المصرية وبذلك لياقتهم البدنية والفنية لا تسمح للتأهل لكأس العالم روسيا 2018، وان محبى كل نجم من نجوم الكرة المصرية يتطلعون لرؤيتهم في كأس العالم ولكن لا يمكن ذلك ووصف تلك الدعوات بالاوهام .

وعلق أيضا ” أن كأس العالم من حق الجيل الحالي وليس من حق أحمد حسن او محمد أبو تريكة وبذلك مش هينفع يرجعوا ويروحوا كاس العالم “، ولهذا الطلب صرح المدير الفني لمنتخب مصر ” كوبر ” عن موقفه النهائي في التحاق وضم الكابتن محمد ابو تريكة ضمن أسماء اللاعبين في المنتخب ،حيث أشار أن هذا الشيء مستحيل .

وذكر ايضا ان ابو تريكة اعتزل الكرة من سنتين وان لياقته الرياضية لا تؤهله إلى كأس العالم، موضحا ان محمد ابو تريكة رمز من رموز الكرة المصرية ولديه إنجازات عظيمة مع المنتخب السابق، وله تاريخ مشرف من البطولات والانجازات .