موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يصطدم فريق ليفربول بضيفه الثقيل فريق مانشستر يونايتد في مباراة كلاسيكو إنجلترا في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد:-

سوف تُقام مباراة كلاسيكو إنجلترا بين فريق ليفربول وضيفه فريق مانشستر يونايتد في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول مانشستر يونايتد:-

ستكون مباراة كلاسيكو إنجلترا بين فريق ليفربول وضيفه فريق مانشستر يونايتد منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم نقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة.

أخر تحضيرات ليفربول ومانشستر يونايتد للمباراة:-

سيدخل فريق ليفربول المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل من الإقتراب أكثر من صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي حتى يتمكن من الدخول في أجواء الصراع على اللقب، أما الفريق الضيف مانشستر يونايتد وتحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو فلن يبحث سوى عن تحقيق الفوز أيضاً، وذلك من أجل الحفاظ على صدارة البريمرليغ مناصفة مع جاره فريق مانشستر سيتي.

حيث يمتلك كلاً منهما حالياً في رصيده 19 نقطة مع تفوق فريق مانشستر سيتي بفارق الأهداف، أما فريق ليفربول فيتواجد في المركز السابع في الترتيب ويمتلك في رصيده 12 نقطة.

مشوار فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

واتفورد 3-3 ليفربول

ليفربول 1-0 كريستال بالاس

ليفربول 4-0 أرسنال

مانشستر سيتي 5-0 ليفربول

ليفربول 1-1 بيرنلي

ليستر سيتي 2-3 ليفربول

نيوكاسل يونايتد 1-1 ليفربول

مشوار فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-