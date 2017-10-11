موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل حامل اللقب في الموسم الماضي فريق تشيلسي ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق كريستال بالاس في ديربي لندني مثير في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سيلهرست بارك بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس:-

سوف تُقام مباراة الديربي اللندني بين فريق تشيلسي ومُضيفه فريق كريستال بالاس في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب سيلهرست بارك، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة الديربي اللندني بين فريق تشيلسي ومُضيفه فريق كريستال بالاس منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخر تحضيرات فريق تشيلسي للمباراة:-

سيدخل فريق تشيلسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في الجولة الماضية من عمر البريمرليغ في مباراة القمة التي جمعته بفريق مانشستر سيتي، وبالتالي أدت هذه الخسارة إلي إبتعاد فريق البلوز نسبياً عن صدارة ترتيب البريمرليغ وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهير النادي اللندني.

ولعل ما يجعل مهمة فريق تشيلسي في مباراة الديربي اللندني سهلة نوعاً ما أن فريق كريستال بالاس لم يعرف في الموسم الحالي سوى طعم الخسارة في 7 مباريات على التوالي، مما جعله يقبع في المركز الآخير في ترتيب البريمرليغ دون أن يتمكن من الحصول ولو على نقطة واحدة فقط على الأقل، فيما يتواجد فريق تشيلسي في المركز الرابع ويمتلك في رصيده 13 نقطة.

مشوار فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

تشيلسي 2-3 بيرنلي

توتنهام هوتسبير 1-2 تشيلسي

تشيلسي 2-0 إيفرتون

ليستر سيتي 1-2 تشيلسي

تشيلسي 0-0 أرسنال

ستوك سيتي 0-4 تشيلسي

تشيلسي 0-1 مانشستر سيتي

مشوار فريق كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

كريستال بالاس 0-3 هادرسفيلد تاون

ليفربول 1-0 كريستال بالاس

كريستال بالاس 0-2 سوانزي سيتي

بيرنلي 1-0 كريستال بالاس

كريستال بالاس 0-1 ساوثهامبتون

مانشستر سيتي 5-0 كريستال بالاس

مانشستر يونايتد 4-0 كريستال بالاس

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