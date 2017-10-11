موعد مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد فريق مانشستر سيتي لإستقبال نظيره فريق ستوك سيتي في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي:-

سوف تُقام مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي:-

ستكون مباراة مانشستر سيتي وستوك سيتي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخر تحضيرات مانشستر سيتي وستوك سيتي للمباراة:-

سيدخل فريق مانشستر سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا عازماً على مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والتي حققها منذ إنطلاقة الموسم الحالي وحتى الآن، وذلك من أجل الإستمرار في في الصراع الشرس على لقب البريمرليغ.

حيث يتصدر فريق مانشستر سيتي حالياً جدول الترتيب مناصفة مع جاره فريق مانشستر يونايتد ويمتلك كلاً منهما في رصيده 19 نقطة، أما فريق ستوك سيتي وتحت قيادة مدربه المخضرم مارك هيوز فيأمل في مواصلة صحوته عقب فوزه في الجولة الماضية من عمر البريمرليغ، وذلك من أجل الإبتعاد أكثر عن منطقة الخطر حيث يتواجد فريق ستوك سيتي في الوقت الحالي في المركز الثالث عشر ويمتلك في رصيده 8 نقاط.

مشوار فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

برايتون 0-2 مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 2-0 إيفرتون

بورنموث 1-2 مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 5-0 ليفربول

واتفورد 0-6 مانشستر سيتي

مانشستر سيتي 5-0 كريستال بالاس

تشيلسي 0-1 مانشستر سيتي

مشوار فريق ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

إيفرتون 1-0 ستوك سيتي

ستوك سيتي 1-0 أرسنال

وست بروميتش ألبيون 1-1 ستوك سيتي

ستوك سيتي 2-2 مانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد 2-1 ستوك سيتي

ستوك سيتي 0-4 تشيلسي

ستوك سيتي 2-1 ساوثهامبتون

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