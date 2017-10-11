موعد مباراة توتنهام وبورنموث يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد فريق توتنهام هوتسبير لإستقبال نظيره فريق بورنموث في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وبورنموث:-

سوف تُقام مباراة توتنهام هوتسبير وبورنموث في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير وبورنموث:-

ستكون مباراة توتنهام هوتسبير وبورنموث منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخر تحضيرات توتنهام هوتسبير وبورنموث للمباراة:-

سيدخل فريق توتنهام هوتسبير المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من الإنتصارات، وذلك من أجل تشديد الخناق أكثر على متصدري ترتيب الدوري الإنجليزي وهما فريق مانشستر سيتي وفريق مانشستر يونايتد، حيث يتواجد فريق توتنهام هوتسبير في الوقت الحالي في المركز الثالث في ترتيب البريمرليغ ويمتلك في رصيده 14 نقطة، أي أنه لا يفصله سوى 5 نقاط فقط عن الصدارة مما سيُشكل له حافزاً قوياً من أجل الإستمرار في المنافسة على لقب البريمرليغ.

أما فريق بورنموث فسوف يبحث عن الحصول على نقطة واحدة فقط على الأقل من المباراة، وذلك من أجل الهروب من قاع الترتيب الذي يتواجد فيه حيث يحتل الفريق المركز التاسع عشر ولايمتلك في رصيده سوى 4 نقاط فقط حتى هذه اللحظة.

مشوار فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

نيوكاسل يونايتد 0-2 توتنهام هوتسبير

توتنهام هوتسبير 1-2 تشيلسي

توتنهام هوتسبير 1-1 بيرنلي

إيفرتون 0-3 توتنهام هوتسبير

توتنهام هوتسبير 0-0 سوانزي سيتي

وست هام يونايتد 2-3 توتنهام هوتسبير

هادرسفيلد تاون 0-4 توتنهام هوتسبير

مشوار فريق بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

وست بروميتش ألبيون 1-0 بورنموث

بورنموث 0-2 واتفورد

بورنموث 1-2 مانشستر سيتي

أرسنال 3-0 بورنموث

بورنموث 2-1 برايتون

إيفرتون 2-1 بورنموث

بورنموث 0-0 ليستر سيتي

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