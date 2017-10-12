موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 14-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإنجليزي

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موعد مباراة وست هام يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل فريق وست هام يونايتد ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق بيرنلي في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب تيرف مور، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة وست هام يونايتد وبيرنلي:-

سوف تُقام مباراة وست هام يونايتد وبيرنلي في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب تيرف مور، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة وست هام يونايتد وبيرنلي:-

ستكون مباراة وست هام يونايتد وبيرنلي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخر تحضيرات وست هام يونايتد وبيرنلي للمباراة:-

سيدخل فريق وست هام يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه الكرواتي سلافين بيليتش عازماً على مواصلة صحوته وخاصة بعد إنطلاقته الكارثية في مطلع الموسم الحالي، مما جعل الفريق اللندني يتواجد في الوقت الحالي قريباً للغاية من منطقة الخطر في جدول الترتيب، حيث يحتل فريق وست هام يونايتد المركز الخامس عشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 7 نقاط.

وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهير النادي في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها فريق وست هام يونايتد، أما فريق بيرنلي فسوف يسعى إلي مواصلة تألقه في الموسم الحالي، حيث يتواجد الفريق حالياً في المركز السادس في الترتيب ويمتلك في رصيده 12 نقطة في مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أي أحد.

مشوار فريق وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

مانشستر يونايتد 4-0 وست هام يونايتد

ساوثهامبتون 3-2 وست هام يونايتد

نيوكاسل يونايتد 3-0 وست هام يونايتد

وست هام يونايتد 2-0 هادرسفيلد تاون

وست بروميتش ألبيون 0-0 وست هام يونايتد

وست هام يونايتد 2-3 توتنهام هوتسبير

وست هام يونايتد 1-0 سوانزي سيتي

مشوار فريق بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

تشيلسي 2-3 بيرنلي

بيرنلي 0-1 وست بروميتش ألبيون

توتنهام هوتسبير 1-1 بيرنلي

بيرنلي 1-0 كريستال بالاس

ليفربول 1-1 بيرنلي

بيرنلي 0-0 هادرسفيلد تاون

إيفرتون 0-1 بيرنلي

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