موعد مباراة أرسنال وواتفورد يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وواتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل فريق أرسنال ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق واتفورد في مباراة مرتقبة بين الطرفين في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب فيكاردج رود، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة أرسنال وواتفورد:-

سوف تُقام مباراة أرسنال وواتفورد في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب فيكاردج رود، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة أرسنال وواتفورد منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم نقل مباراة أرسنال وواتفورد تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة.

أخر تحضيرات أرسنال وواتفورد للمباراة:-

سيدخل فريق أرسنال المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي المخضرم أرسين فينغر عازماً على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل الإقتراب أكثر من صدارة ترتيب البريمرليغ وخاصة في ظل رغبته القوية في المنافسة بقوة على اللقب في الموسم الحالي، علماً بأن فريق أرسنال يتواجد في الوقت الحالي في المركز الخامس في الترتيب ويمتلك في رصيده 13 نقطة أي أنه لا يفصله عن الصدارة سوى 6 نقاط فقط.

أما فريق واتفورد وتحت قيادة مدربه البرتغالي الواعد ماركو سيلفا فسوف يُحاول إستغلال إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره من أجل حصد النقاط الثلاث، علماً بأن فريق واتفورد يتواجد حالياً في المركز الثامن في الترتيب ويمتلك في رصيده 12 نقطة مما سيُزيد من إثارة المباراة كثيراً بين الطرفين.

مشوار فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

أرسنال 4-3 ليستر سيتي

ستوك سيتي 1-0 أرسنال

ليفربول 4-0 أرسنال

أرسنال 3-0 بورنموث

تشيلسي 0-0 أرسنال

أرسنال 2-0 وست بروميتش ألبيون

أرسنال 2-0 برايتون

مشوار فريق واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-

واتفورد 3-3 ليفربول

بورنموث 0-2 واتفورد

واتفورد 0-0 برايتون

ساوثهامبتون 0-2 واتفورد

واتفورد 0-6 مانشستر سيتي

سوانزي سيتي 1-2 واتفورد

وست بروميتش ألبيون 2-2 واتفورد

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