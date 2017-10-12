موعد مباراة باريس سان جيرمان وديجون يوم السبت 14-10-2017 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وديجون في الدوري الفرنسي، يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ديجون في مباراة سهلة نسبياً في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملغب غاستون جيرارد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وديجون:-

سوف تُقام مباراة باريس سان جيرمان وديجون في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب غاستون جيرارد، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وديجون:-

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وديجون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الفرنسي، على أن يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان وديجون تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة.

أخر تحضيرات باريس سان جيرمان للمباراة:-

سيدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري عازماً على تحقيق إنتصاره الثامن في مشواره في الدوري الفرنسي في الموسم الحالي، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري في إطار سعيه للتتويج في نهاية المطاف بعدما فشل في تحقيق ذلك في الموسم الماضي.

ولا شك أن خط الهجوم الناري للفريق الباريسي سيكون محطاً للأنظار كما هو معتاد منذ إنطلاقة الموسم الحالي بقيادة الثلاثي نيمار جونيور وكيليان مبابي وإدينسون كافاني، علماً بأن فريق باريس سان جيرمان يتزعم حالياً جدول ترتيب الدوري الفرنسي ويمتلك في رصيده 22 نقطة.

مشوار فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

باريس سان جيرمان 2-0 أميان

غانغون 0-3 باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان 6-2 تولوز

باريس سان جيرمان 3-0 سانت إيتيان

ميتز 1-5 باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان 2-0 أولمبيك ليون

مونبلييه 0-0 باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان 6-2 بوردو

مشوار فريق ديجون في الدوري الفرنسي حتى الآن:-