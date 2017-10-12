موعد مباريات الدوري الفرنسي يوم السبت 14-10-2017 والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي

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موعد مباراة ليل وتروا في الدوري الفرنسي، يستعد فريق ليل لإستقبال نظيره فريق تروا في مباراة معقدة على أصحاب الأرض في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب بيير موروا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي 2017 – 2018م.

موعد مباراة ليل وتروا:-

سوف تُقام مباراة ليل وتروا في يوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي على أرضية ملعب بيير موروا، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ستكون مباراة ليل وتروا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل الدوري الفرنسي.

أخر تحضيرات فريق ليل للمباراة:-

سيدخل فريق ليل المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وذلك من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة عقب إنطلاقة الفريق الكارثية في الموسم الحالي، مما جعل فريق ليل يتواجد في الوقت الحالي في المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري الفرنسي ولا يمتلك في رصيده سوى 5 نقاط فقط.

وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي طموحات وتطلعات جماهير نادي ليل بالإضافة إلي إدارة النادي، وخاصة وأن فريق ليل لا يكتفي فقط بالنتائج السلبية بل لا يُقدم أيضاً الأداء الجيد الذي يشفع له عند الجميع في حالة التعثر، ولكن ما هو مؤكد أنه في حالة حدوث أي تعثر جديد لفريق ليل فإن المدرب مارسيلو بيلسا سيكون مهدداً بنسبة كبيرة بالإقالة من منصبه، ولعل ما جعل إدارة النادي تتأخر قليلاً في ذلك الأمر هو الشرط الجزائي المتواجد في عقد المدرب مع النادي.

مشوار فريق ليل في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

ليل 3-0 نانت

ستراسبورغ 3-0 ليل

ليل 2-0 كُان

أنجيه 1-1 ليل

ليل 0-0 بوردو

غانغون 1-0 ليل

ليل 0-4 موناكو

أميان – ليل تم إيقاف المباراة وتأجيلها بسبب أحداث الشغب

مشوار فريق تروا في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

تروا 1-1 رين

نيس 1-2 تروا

تروا 0-1 نانت

بوردو 2-1 تروا

تروا 0-0 تولوز

تروا 0-1 مونبلييه

ميتز 0-1 تروا

تروا 2-1 سانت إيتيان

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